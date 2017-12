Za teško ubistvo Bajovića 16 godina robije

Šesnaest i po godina robije dobio je Bilećanin Nemanja ilić za ubistvo sugrađanina Marka Bajovića i teško ranjavanje njegovog brata Miloša odlučilo je Vijeće Okružnog suda u Trebinju.

Ilić je osuđen za teško ubistvo i ubistvo u pokušaju koje je počinio 14. jula 2015. godine u krugu nekadašnje Bilećanke. Ilićeva odbrana danas nije željela pred kamere. Miloš Bajović nezadovoljan kaznom.

“Kazna šesnaest i po godina kako to vi komentarišete? Ma to je smješno iskreno. Niste zadovoljni? Ma kakvi. Koliko ste se vi nadali? To je jako teško pitanje. Hoćete li se žaliti? Vjerovatno da hoćemo”, rekao je Miloš Bajović.

Ovo je prvostepena presuda a rok za žalbe Vrhovnom sudu u Banjaluci je petaest dana. Advokat oštećene strane Branko Karadeglić kaže da za njega postupak još nije završen.

“Kao punomoćnih oštećenih mogu reći da su oštećeni nezadovoljni visinom izrečene kazne i kod nadležnog tužilaštva preduzeće mjere odnosno zahtjevaće ulaganje žalbe na izrečenu presudu”, rekao je advokat porodice Bajović Branko Karadeglić.

Obrazlažući presudu sudija Duško Popić je rekao da te kobne noći Bajovići nisu ugrozili život Iliću kako je tvrdila njegova odbrana, bili su goloruki. Tridesetčetvorogodišnji Nemanja Ilić jednim hicem iz pištolja Glok 17 usmrio je Marka a u Miloša ispalio još 6 metaka. U trenutku izvršenja ubistva osuđeni se nalazio u stanju srednjeg pijanstva, utvrdili su vještaci.

Suđenje Nemanji Iliću za ubistvo Marka Bajovića i teško ranjavanje njegovog brata Miloša Bajovića ovdje u Okružnom sudu u Trebinju trajalo je više od dvije godine a jednom je i ponovljeno zbog mijenjanja sudskog vijeća. Za centralne ATV vijesti ispred Okružnog suda u Trebinju Bojan Nosović.