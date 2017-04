Za potpunu obnovu Hilandara treba još pet godina

Direktor Zadužbine manastira Hilandar Milivoj Ranđić rekao je da je završeno oko dvije trećine radova na obnovi onoga što je stradalo u požaru koji je manastir Hilandar zadesio 2004. godine, ali da će biti potrebno još pet godina da se završi njegova temeljna rekonstrukcija, prva još od vremena kralja Milutina.



Ranđić je za “Sputnjik” rekao da, osim države Srbije, najviše sredstava za pomoć ovom manastiru stiže iz Rusije.

“Radovi na dijelu manastira koji je gorio počeli su 2006. godine, do kada je intenzivno rađeno na projektu opšteg plana obnove. Mi smo trenutno na dijelu koji je izgorio izveli oko 75 odsto radova i nadamo se da će Bijeli konak, koji nam je bio glavni cilj, do kraja ove godine biti završen. Vidjećemo da li to podrazumijeva i mogućnost da ga predamo u upotrebu”, naveo je on.

Ranđić je rekao da će se ove godine raditi i na dva objekta koja su ugrožena, iako nisu izgorjela, a to su manastirska zvonara koja se nalazi sa jugoistočne strane, kao i radovi na krovu trpezarije, dok će posljednji biti obnovljeni objekti koji su prvi izgorjeli – igumenarija i dohija, ali da sve zavisi od priliva sredstava.

Ranđić je rekao da Srbija nije zaboravila manastir Hilandar i od požara do danas ona izdvaja sredstva za njegovu obnovu, tako da će ove godine biti izdvojeno 70 miliona dinara, odnosno više od pola miliona evra.

Na pitanje do koje mjere je Hilandar riznica srpskog identiteta, on je naveo da je ovaj manastir jedinstven za srpsku kulturu i srpski identitet, jer se u njemu nalazi toliko srpskih vladarskih povelja i baza informacija nego bilo gdje u ukupnom zbiru.

“U Hilandaru je sačuvan i najstariji, pa samim tim i najvažniji srpski rukopis Miroslavljevo jevanđelje, koje je bilo u manastiru do kraja 19. veka, pa je otuda kao dar Srbiji prebačeno u otadžbinu”, dodao je Ranđić.

On je naveo da su u Hilandaru ikone od kojih su neke remek djela svjetske umjetnosti svoga vremena, što je opštepoznato u vizantološkim krugovima, ali, nažalost, nedovoljno u široj javnosti.

Ranđić je dodao da digitalizacija tog blaga traje i da je započet ozbiljan poduhvat formiranja digitalnog fonda hilandarskog nasljeđa sa ambicijom da u jednom trenutku postoje digitalni zapisi i u Beogradu u Zadužbini svetog manastira Hilandara, a ne samo u Hilandaru.

On je rekao da se sredstva prikupljaju iz donacija i da, osim države Srbije, ključna podrška dolazi od Srpske pravoslavne crkve, a dosta je pomoglo i Društvo prijatelja Svete Gore iz Velike Britanije, među njima i princ Čarls.

“Ono što bih podvukao je podrška Rusa i Srba koji žive u Rusiji i mi smo iz oba ta izvora primili velike iznose sredstava. Mislim da je, osim Srbije, najveća podrška došla iz Rusije”, rekao je Ranđić.

Marta 2004. godine vatra je progutala više od polovine Hilandara. Zahvatila je Bijeli i Stari konak, paraklise. Sve je stradalo do Pirga Svetog Save, koji je spasio hilandarsku riznicu.

Izgradio ga je grčki monah svetogorac Georgije Helandarios, a manastir Hilandar na Svetoj Gori Atoskoj obnovili su Stefan Nemanja i njegov sin monah Sava 1198. godine.

