Za ometanje radara visoke kazne

Radarski sistem bez policajaca do 11. juna kontroliše brzinu auta u Banjaluci

Vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nesreću na putevima u BiH, a koristio je uređaj za ometanje radara, može biti izrečena novčana kazna od 300 do 1.000 KM i zabrana upravljanja vozilom od jednog do šest mjeseci.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, korištenje bilo kakvih uređaja koji ometaju signal radarima strogo je zabranjeno i kažnjivo.

Nisu rijetki slučajevi da vozači ne poštuju ograničenja brzine, a kako bi izbjegli detektovanje radara, koriste razne uređaje koji ometaju signal i ne prikazuju stvarnu brzinu, piše “Kliks”.

Zamjenik komandira u Jedinici za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo Elvedin Muratspahić rekao je da se u vozilu ne smije nalaziti uređaj za ometanje radara jer je to kažnjivo, čak i ako se ne upotrebljava.

“Ukoliko je prouzrokovana saobraćajna nesreća, a vozač je koristio ovaj uređaj, može se izreći novčana kazna od 300 do 1.000 KM, te zabrana upravljanja vozilom od jednog do šest mjeseci.Zbog korištenja ovakvih uređaja može se izreći mjera zabrane upravljanja vozilom od jednog do četiri mjeseca, te dva kaznena boda”, kaže Muratspahić.

Ukoliko se utvrdi da se u vozilu nalazi uređaj, a nije korišten, kazne se kreću od 50 do 250 KM, dok su kazne u slučaju prouzrokovane saobraćajne nesreće od 100 do 300 KM, jedan ili dva kaznena boda i može se izreći mjera zabrane upravljanja vozilom.

Ovakvi uređaji mogu se naći putem interneta. U opisu je navedeno da su prenosivi i da imaju neograničen domet.

U ponudi su i ometači za laserske radare koji u potpunosti neutrališu laserske pištolje i sprečavaju očitavanje brzine vozila. U oglasu na internetu piše da je takav uređaj proizveden “u vojnoj tehnologiji”, a cijena mu je 990 KM.

Za razliku od ometača, korištenje uređaja koji upozoravaju na radar nije zabranjeno, a njihova cijena je 40 KM.

