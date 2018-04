Za jaču Srpsku potrebne izmjene Ustava na temelju Dejtona

Potrebne su izmjene Ustava Republike Srpske na temeljima Dejtonskog sporazuma radi očuvanja i jačanja Srpske u ustavno-pravnom sistemu BiH, saglasili su se učesnici današnje naučno-stručne konferencije o temi “Ustav Republike Srpske – 26 godina kasnije”.

Predsjednica Skupštine Udruženja “Centar za lobiranje”, koji je organizator ovog skupa, Daniela Đerić, rekla je da je cilj ove konferencije da se dobije odgovor da li je potrebno ići u izmjenu Ustava Republike Srpske i ako jeste, u kojem obimu te promjene mogu ići.

“Već sada možemo reći da je potrebno ići u izmjene Ustava Srpske na temeljima Dejtonskog sporazuma, a naši pravni stručnjaci su istakli da je u svemu tome vrlo važan dijalog i konsenzus o svim ključnim pitanjima”, navela je Đerićeva.

Ona je dodala da je postignuta visoka saglasnost o tome da buduća ustavna rješenja moraju biti dio unutrašnjih demokratskih procesa procesa u Srpskoj i na nivou BiH.

Univerzitetski profesor Miloš Šolaja rekao je da BiH i Republika Srpska imaju nesređenu ustavnu situaciju, gdje Ustav BiH spada u kategoriju nametnutih, odnosno oktroisanih ustava kojem je potrebna “demokratska legitimacija” da bi služio kao najviši političko-pravni akt.

“Da bi se do toga došlo potrebno je otvoriti široki dijalog o svim ustavnim pitanjima među svim akterima u BiH”, dodao je Šolaja.

On je naglasio da je mnogo ustavne materije u praksi već izmijenjeno, iako je Ustav BiH, odnosno da je Aneks četiri Dejtonskog sporazuma ostao nepromijenjen, ali je u praksi, odlukama visokih predstavnika i drugim procesima, izmijenjeno dosta ustavne realnosti.

“Ustavno stanje treba dovesti do mjere stabilnosti da to postane ustav koji bi bio opšteprihvaćen od stanovnika BiH, odnosno stanovnika entiteta, svako na svom nivou. On bi time garantovao stabilnost i sigurnost”, naglasio je Šolaja.

(Srna)