Za ilegalan ulazak u Republiku Srpsku platili 900 evra

Tri strana državljanina koja su ilegalno ušla na teritoriju Republike Srpske platila su 900 evra za prevoz iz Crne Gore, ali su umjesto u Mostaru iskrcani u Kifinom Selu kod Nevesinja, gdje ih je policija uhapsila, potvrdio je novinarima načelnik Policijske uprave /PU/ Trebinje Žarko Laketa.

Laketa kaže da je policija došla do saznanja da je vozač saputnike dovezao do Kifinog Sela i rekao im da je to Mostar, te ih tako prevario.

Pripadnici PU Trebinje su proteklog vikenda pronašli devet stranih državljana za koje postoji osnov sumnje da su ilegalno ušli na teritoriju Republike Srpske.

Policijska uprava Trebinje je u toku ove godine pronašla 59 lica za koja postoje osnovi sumnje da su ilegalno ušla u Republiku Srpsku.

