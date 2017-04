Za Dan grada popusti u kafićima i trgovinama

Banjalučki ugostitelji i trgovci odazvali su se pozivu Gradske uprave da učestvuju u proslavi Dana grada, pa će sugrađani 22. aprila u dodatnom danu kupovine moći da ostvare određene popuste u lokalima i radnjama smještenim u užem centru grada.

Ovaj cjelodnevni program nazvan Banja Luka „Divan dan”, u organizaciji Udruženja ugostitelja Banja Luka i trgovina u centru grada – omogućiće Banjalučanima da uz određene popuste, uživaju i u muzičkim programima koje će prirediti ugostiteljski objekti, te u specifičnim proizvodima pojedinih pekara.

U dogovoru sa trgovcima i ugostiteljima, 22. aprila – zaključkom gradonačelnika Igora Radojičića, omogućeno je duže radno vrijeme, i to u periodu od 07.00 do 02.00 časa mogu da rade svi ugostiteljski objekti na području grada Banje Luke, a u periodu od 07.00 časova do ponoći mogu da rade trgovinski objekti pravnih lica i preduzetnika u ulicama: Veselina Masleše, Bana Milosavljevića, Jevrejskoj i Srpskoj.

(Banjaluka.net)