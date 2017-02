Vulin: Zašto međunarodna zajednica ćuti o reviziji presude?

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je da će BiH, odlukom bošnjačkih predstavnika da podnesu zahtjev za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, narušiti odnose u regionu i upitao zašto međunarodna zajednica ćuti u ovom slučaju.

On je rekao da ne može BiH da proglašava Srbiju i Srbe genocidnim, a potom da kaže da je sve u redu.

“Ne možete nekoga da proglašavate genocidnim, a da kažete – sve je u redu. Mi ćemo da se družimo i sve je to lepo, a to što vi nas smatrate onima koji ubijaju decu i hoće da zatru jedan narod nema nikakve veza sa našim odnosima… Pogoršaće odnose u regionu i to ne zbog Srbije”, rekao je Vulin za TV Pink.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najavio da je će sljedeće sedmice biti podnesen zahtjev za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Najviši zvaničnici Republike Srpske i srpski predstavnici u institucijama BiH ranije su upozorili da je pokretanje procesa revizije neustavno i neprihvatljivo.

Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju presude ističe 26. februara.

(Srna)