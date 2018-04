Vulin: Vojska Srbije nabavlja još “migova 29”

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin potvrdio je da Srbija pregovara o nabavci još četiri aviona “mig 29” i to od Bjelorusije.

“Vrlo brzo ćemo obavestiti javnost o nastavku razgovora koje imamo sa predstavnicima Bjelorusije o dodatnih još četiri aviona. O detaljima ćemo kasnije u skladu sa našim tehničkim dogovorima. To je dobra vest za naše vazduhoplovstvo i vojsku u celini”, rekao je Vulin.

Vulin je istakao da se jačanjem vojske, jača i ukupni kapacitet zemlje, ne samo odbrambeni, nego politički i ekonomski, te da svako ulaganje u vojsku predstavlja ulaganje i u lokalnu zajednicu i zapošljavanje, usvajanje novih tehnologija.

On nije želio da komentariše pisanje pojedinih beogradskih medija da je bespilotna letjelica koja je došla iz Rumunije špijunirala Vojsku Srbije za vrijeme nedavnog hapšenja Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici.

“Јa to ne mogu da komentarišem, ali mogu da kažem da je naše nebo bezbedno i uvek smo spremni da zaštitimo integritet našeg neba. Ništa ne može da uđe ili izađe sa prostora Srbije, a da to ne znamo i nismo ispratili i procenili da li je nešto realna opasnost. Građani Srbije mogu biti mirni, Srbija je bezbedna”, rekao je on.

Vulin je dodao da je uvijek moguće da neko pokušava nešto da provjeri – kakvo je stanje, gdje se šta nalazi, šta se dešava na teritoriji Srbije.

Govoreći o tome šta je sve prošle nedjelje dogovorio na sastanku sa ruskim ministrom odbrane Sregejem Šojguom, te koje su bile udarne teme na Međunarodnoj konferenciji o bezbjednosti koja je održana u Moskvi, Vulin je rekao da je Rusija značajan spoljnopolitički partner Srbije i da je vojna saradnja izuzetna.

On je podsjetio da se vojno-tehnička saradnja Srbije i Rusije odvija u skladu sa dogovorom dva predsjednika, te napomenuo da Srbija nabavlja četiri ruska transportna helikoptera MI-17 i četiri borbena helikoptera MI-35, jer je to potrebno njenoj vojsci.

“Kada ste vojno neutralni, morate da vodite računa da ste i vojno sposobni da se odbranite i zaštitite, jer vojna neutralnost vam garantuje političku sigurnost. Kad ste vojno neutralni, vi sami donosite svoje odluke”, rekao je Vulin, te dodao da neutralna Srbija nije obavezna da se povinuje bilo čijoj poltiici.

On je rekao da će, kada se završi modernizacija “migova 29”, oni biti najsavremeniji u regionu, moći će da se nose sa bilo kojom prijetnjom i opasnošću, te naveo da se nastavlja i modernizacija kopnene vojske oklopnim vozilima i tenkovima, što su dogovorili Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.

On je ocijenio da mnogima u svijetu smeta samostalna i nezavisna politika koju vodi Vučić i da bi mnogi voljeli da ga “stave u neki džep ili u neki ćošak da sluša šta mu se kaže”, nego da dosljedno vodi računa o vojnoj neutralnosti.

“Ko god primeti jačanje Vojske Srbije, može da primeti da je Balkan mirniji i stabilniji. Јaka vojska kupuje mir… Svako ko vidi avion Vojske Srbije na nebu, može da bude srećan, jer to znači da je Srbija slobodna i samostalna, brani svoj teritorijalni integritet i celovitost. Svako ko nije srećan zbog toga, onda neka se dobro zapita – čiji zapravo avion želi da vidi?”, rekao je Vulin.

Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, Vulin je naveo da je ovo izuzetno teška pozicija, gdje se od Srbije traži da prizna nasilje koje je izvršeno nad njom, te istakao da je pitanje zajednice srpskih opština već ispregovarano i da nema ponovnog pregovaranja, uprkos nastojanjima Prištine.

Govoreći o bezbjednosti u svijetu, Vulin je rekao da je svijet zabrinut zbog dešavanja u Siriji, novog početka hladnog rata, zbog politke trgovinskih sankcija, izolacija, kao i zbog migrantske krize.

On je naveo da nikada više ljudi od Drugog svjetskog rata nije bilo u pokretu, jer čak 60 miliona ljudi traže svoju novu domovinu, a ta kretanja ne mogu da ostanu bez posljedica.

Vulin je napomenuo da se zaboravlja da migrantska kriza nije počela na Bliskom istoku, nego su prethodno stotine hiljada Albanaca sa Kosmeta kao po komandi išli ka EU putevima budućih krijumčara ljudi sa istim pričama o ekonomiji.

“Odjednom za njima su krenuli milioni”, rekao je Vulin.

(Srna)