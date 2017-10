Vulin i Ninković na ledu, Talić promovisao “Poligraf”

Još dva mjeseca do kraja radova u banjalučkom parkiću

Kratko ćaskanje gradonačelnika Igora Radojičića i odbornika nove grupe – Narodni odbornici, Predraga Vulina i Ljube Ninkovića, nije prošlo neprimijećeno. To ne znači da prelazimo u redove SNSD-a ili neke druge stranke, kaže Vulin.



Grupu osnivamo kako bismo bolje zaštitili interese Banjalučana, a za sada ostajemo u SDS-u.

“Nisam rekao da izlazim iz SDS-a, vrijeme će pokazati šta će se desiti. S obzirom da SDS nije zainteresovan da u organima stranke učestvujemo u radu i odlučivanju, na njima je odluka”, rekao je Vulin iz odborničke grupe “Narodni odbornici”.

Nekima je interesantno zazvučalo i ime nove grupe, koja, kažu, asocira na stranku bivšeg SDS-ovca Ognjena Tadića. Vulin ne kaže ni da, ni ne, ali ne isključuje saradnju.

“S obzirom na to kako Ognjen radi i kako zastupa interese naroda, nije problem da se razgovara. Odazvaću se na razgovor ako me bude zvao kao i do sada. Možemo pričati o svim temama”, rekao je Vulin.

Dok se Vulin nada Tadićevom pozivu, iz gradskog odbora SDS-a odmetnutom dvojcu poručuju – za ljubav je potrebno dvoje. Prvi čovjek banjalučkog odbora, Mladen Kajkut kaže da će odluku o ostanku ili isključenju iz stranke Predraga Vulina i Ljube Ninkovića, donijeti na sljedećoj sjednici.

“Meni nije logično, kao predsjedniku gradske organiazcije SDS Banjaluka, da se predsjednik Gradskog dobora ne pita o potezima koji će se povlačiti. Oni su jako puno dobili od stranke, jedan od njih je i radio, zaposlen u stranci, skretao sam pažnju i mislim da to nije korektno”, rekao je predsjednik GO SDS Banjaluka Mladen Kajkut.

Uzbuđenjima u gradskoj skupštini danas nije bilo kraja, pa je ozvaničena još jedna odbornička grupa – Poligraf. Nju čine bivši PDP-ovci – predsjednik gradskog parlamenta Zoran Talić i Tatjana Čičić Odžaković.

“Suština je da pokušamo povećati kvlitetu života građana u ovom gradu na viši nivo. Samim tim želimo podići i svijest građana da se oni više pitaju u ovom gradu i da na takav način pristupe gradskoj skupštini”, rekla je Tatjana Čičić – Odžaković iz odborničke grupe “Poligraf”.

Zbijanje redova već su najavili preostali odbornici NDP-a, Saša Lazić i Mirna Savić Banjac i PDP-ovac Draško Stanivuković. Gradonačelnik, zasad, sve mirno posmatra i kaže da previranjima tu nije kraj.