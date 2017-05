Vulin napustio komemoraciju zbog zastave Kosova

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin je u znak protesta napustio komemoraciju u Mauthauzenu, zbog prisustva delegacije Kosova na skupu i uložio zvaničan protest.



Vulin je napustio skup, nakon što je položio venac na centralnom spomeniku u koncentracionom logoru Mauthauzen, gdje su za vrijeme Drugog svjetskog rata među 200.000 zatvorenika bilo i 7.000 Srba.

“Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako se zastava lažne države Kosovo ovdje predstavlja kao prava država i kako se pozivaju kao da su bili dio anifašističke koalicije”, rekao je Vulin.

On je izjavio za Tanjug da Kosovo nije država i ne može biti predstavljeno na bilo kakav drugačiji način, osim na način koji je dozvoljen.

“Ovdje se to nažalost nije dogodilo. Danima već govorimo, evo i ovdje govorimo, o tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se danas i desilo, kosovska zastava među državama ne može da bude, i to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitelerovske koalicije, među zemljama pobjednicama”, rekao je Vulin.

On je naznačio da Srbija ne može da dozvoli da se preko njenog suvereniteta i njenog ponosa gazi na ovako brutalan način.

“Zato smo uložili i ulažemo zvaničan protest, zato smo napustili nastavak komemoracije. Naše žrtve su ispoštovane, sve žrtve ovdje su ispoštovane, nismo dozvolili da se naše prisustvo na bilo koji način umanji, ali nećemo dozvoliti da se država Srbija gazi”, rekao je Vulin.

Vulin je dodao da je delegacija Vlade Srbije položila svoj vijenac na grob stotine hiljada umorenih ljudi, koji to zaslužuju, kao što zaslužuju uspomenu i pažnju i hiljade Srba koji su tamo pobijeni.

“Zato smo položili naš vijenac i pokazali koliko poštujemo i cijenimo sve one koji su ovde stradali i koliko cijenimo ljudsku patnju i muku”, rekao je on.

Vulin je predvodio državnu ceremoniju obilježavanja 72 godine od oslobađanja logora Mauthauzen u Austriji, otkrio novu spomen-ploču posvećenu Srbima koji su život izgubili u tom logoru i položio vijenac na toj ploči i spomeniku Jugoslovenima poginulim u Drugom svjetskom ratu.

Komemoraciji je prisustvovao i državni vrh Austrije.

(Alo)