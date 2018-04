Vulić: Sramna zloupotreba Garićeve smrti

Član Predsjedništva SNSD-a Sanja Vulić izjavila je Srni da je današnja šetnja vrha SDS Dobojem povodom godišnjice ubistva potpredsjednika ove stranke Branislava Garića koje je imalo svoj pravosudni epilog, nije ništa drugo nego “sraman pokušaj SDS-a da smrt svog partijskog kolege ponudi kao politički program”.

Vulićeva je naglasila da “šetnjom do Policijske uprave, a ne do pravosudnih organa koji su dali konačnu riječ u ovom slučaju, SDS potvrđuje da im nije stalo do pokojnog Garića, već da je njihova meta MUP Republike Srpske”.

“Pitamo SDS zašto akcenat stavljaju na neriješena ubistva u posljednjih deset godina. Zašto ne govorimo o neriješenim ubistvima od osnivanja Republike Srpske do danas, kada se odlično zna da su se mnoga od njih desila upravo u vrijeme vladavine SDS-a? Mi iz SNSD podržavamo rad institucija Republike Srpske u rasvjetljavanju svih neriješenih ubistava od kako je osnovana Republika Srpska do danas, a ovo što radi SDS u politici i životu ima samo jedno ime – lešinarenje”, ocijenila je Vulićeva.

Gradski odbor SDS-a Doboj organizovao je danas, povodom obilježavanja devet godina od ubistva nekadašnjeg potpredsjednika ove stranke Branislava Garića, mirnu protestnu šetnju do zgrade Policijske uprave, izražavajući nezadovoljstvo zbog “aktivnosti koje su preduzete na rasvjetljavanju okolnosti koje su dovele do njegove smrti, kao i svim nerazriješenim ubistvima u posljednjih deset godina”.

