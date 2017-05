Vule Trivunović: Izdan sam, iza mojih leđa tražili su novog trenera Borca

Pobjeda Borca u finalu Kupa Banjaluke pala je neočekivano u drugi plan. Poslije meča, na konferenciju za medije, gotovo sa suzama u očima, došao je trener Banjalučana Vule Trivunović, koji je pred novinarima “otvorio dušu“, rekavši kako su ga izdali prijatelji, ne želeći da priča o imenima.

“Baš tako, izdali su me prijatelji koji su mi radili iza leđa, jer su razgovarali sa drugim trenerima koji bi trebali voditi tim u Premijer ligi BiH. Nisam to očekivao, a istovremeno nisam to ni zaslužio. Trebalo je prvo da sa mnom obave razgovor i da mi saopšte odluku da li ostajem ili ćemo se prijateljski rastati. Bio sam potpuno predan Borcu i očigledno da nije dovoljno to što sam sa ekipom na ubjedljiv način osvojio titulu u šampionatu Republike Srpske, pa i ovaj pehar u Kupu Banjaluke, jer smo pobjedili kvalitetan sastav Krupe”, gotovo u dahu je izgovorio vidno razočarani Vule Trivunović.

Ovaj mladi fudbalski stručnjak kojem pripadaju velike zasluge za sve što su fudbaleri uradili na terenu, najavio je odlazak sa klupe Borca odmah po završetku posljednjeg ligaškog kola.

“Ostajem trener još tri utakmice koliko je preostalo do se odigra do kraja prvoligaške sezone. Poslije toga sigurno više neću biti trener Borca, jedino ako se nešto ne bi epohalno promjenilo u odnosu uprave prema meni. Nisam siguran da će se tu nešto promjeniti, dodao bih kako sam dobio platu za decembar u iznosu od samo 1.000 maraka, a zna se da oružar prima 600 maraka. To jasno pokazuje koliko sam cijenjen od klupskog rukovodstva”, dodao je Trivunović.

Trener novog premijerligaša sa Gradskog stadiona još jednom nije štedio riječi na račun fudbalera.

“Oni su najzaslužniji za dosadašnje rezultate. Sve su to sjajni momci i želim da im čestitam na svemu onom što su uradili u sezoni koja se polako približava kraju”, zaključio je Vule Trivunović.

Inač, kako je ATV već objavio, prema našim nezvaničnim saznanjima Vule Trivunović više nije šef stručnog štaba FK Borac.

Truvunović je smijenjen odlukom članova Upravnog odbora nakon finalne utakmice Kupa grada u kojoj su fudbaleri Borca nakon boljeg izvođenja penala savladali Krupu.

Nakon utakmice na veoma burnom sastanku članova UO sa stručnim štabom čelni ljudi kluba iz Platonove ulice odlučili su da smijene Trivunovića, koji je ove sezone sa ekipom Borca osvojio šampionsku titulu u prvoj ligi Republike Srpske i izborio povratak u Premijer ligu BiH.

(Srpska Cafe, ATV)