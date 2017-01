Vukanović: Zbog Luke Petrovića porodice ostaju bez hljeba

Nova gradska uprava Trebinja na čelu sa gradonačlnikom Lukom Petrovićem, ostavlja cijele porodice bez hljeba, tvrdi to Nebojša Vukanović, predsjednik Pokreta „Za pravdu i red“.



Vukanović kaže da i dalje pljušte otkazi i da je oko 80 ljudi ostalo bez posla u prva tri mjeseca od dolaska novog gradonačlnika na vlast.

“Luka Petrović je svojim nerazumnim potezima ugrozio život većeg broja porodica u Trebinju. Sada u drugom talasu otpusten je veći broj očeva koji su jedini hranitelji u firmi, koji imaju jedini plate. Zamislite kako se sada osjećaju porodice ili taj otac, koji ima dijete, kome žena ne radi, koji je podstanar, kome je sada Luka Petrović ostavio bez posla”, rekao je predsjednik Pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Obrušio se Vukanović i na organizovanje novogodišnjeg koncerta, optužujući Petrovića da je njime pravdao novac iz HET-a uložen u predizbornu kampanju. Ni imenovanje novog direktora trebinjskog vodovoda i poskupljenje vode, za Vukanovića, nisu čista posla. Šta na prozivke kaže gradonačelnik Luka Petrović, nismo saznali, jer se nije javljao na pozive i odgvarao na poruke. U odbranu je stao njegov zamjenik Mirko Ćurić.

“Samo ta osoba koliko se meni čini je negdje izjavila da on ne voli ni Trebinjce, čak je dao šansu nekom Nevesinjcu, no međutim i oni su ga iznevjerili. Tako da on štiti te ljude koje ne voli nema nikakve logike. Čovjek je imao šansu, narod je rekao ko je on i šta je. I on je sam rekao kad je otišao na platu od pet-šest hiljada maraka, dovoljno je rekao šta misli o socijali nekoj u Trebinju”, rekao je zamjenik gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Rekao je Vukanović i kako će u HET i Rite Gacko direktori pokušati da “peglaju” minuse u poslovanju, poslije najave predsjednika Milorada Dodika da će direktori javnih preduzeća koja posluju sa gubicima, biti smijenjeni. Direktori ova dva preduzeća nisu se javljali na naše pozive. Još ranije su rekli da neće odgovarati na Vukanovićeve optužbe i prozivke.