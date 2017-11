Vukajlović ističe da je zbog građana prešao u SNSD

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Igor Radojičić izrazio je zahvalnost što je odbornik Kluba Sloboda Stojan Vukajlović odlučio da nastavi da radi zajedno sa SNSD-om.

“Prošle godine na izborima mi smo izabrani na istoj strani, u istom bloku, radili smo i zajedno, kaoliciono za gradonačelnika, ali i svako za svoju odborničku listu”, izjavio je Radojičić novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je nakon problema do kojih je došlo unutar DNS-a, jedan broj odbornika napustio ovu stranku ili je isključen iz nje, što je njihova unutrašnja stvar.

“Ali je bilo jasno da put kojim ide dio odbornika DNS-a /Klub Sloboda/ koji su ga napustili nakon tog raskola, put ne samo opozicije, već čak i uvreda, kleveta, pa i nekih vrlo ružnih riječi”, naglasio je Radojičić.

On je rekao da su odabrali pogrešan put i da je Vukajlović vidio da to nije njegov put, i ne samo on već i dio drugih aktivista DNS-a koji su u unutrašnjem raskolu u stranci otišli nekim drugim putem.

Radojičić je rekao da će SNSD biti znatno ojačan na nekoliko gradskih lokacija.

Vukajlović, koji je od danas zvanično u SNSD-u, rekao je novinarima da će djelovati u interesu građana, ističući da je u odborničke klupe došao svojim i zalaganjem birača koji su ga podržali kao odbornika vladajuće koalicije.

On je mandat u Skupštini grada dobio kao odbornik DNS-a, a napustio je ovu stranku polovinom jula zajedno sa odbornicima Budimirom Balabanom i Nenadom Šibarevićem.

Vukajlović kaže da je djelovao kao nezavisni odbornik unutar Kluba Sloboda, ali da ne želi da bude “dio nečijih ličnih previranja unutar političkih partija”.

On je Klubu Sloboda poželio sreću.

“Njihov put je takav, a moj put je da ne želim da iznevjerim građane koji su me birali kao pozicionog odbornika. Ostao sam na istom fonu. Nijednog momenta nisam djelovao u opoziciji, jer bi odlazak u opoziciju bio izdaja ljudi koji su me podržali kao odbornika vladajuće koalicije”, rekao je Vukajlović.

Od danas SNSD u klupama gradske Skupštine ima 12 odbornika.

