Vuk Kostić u zagrljaju atraktivne manekenke FOTO

Glumac Vuk Kostić je u centru pažnje zbog kraja ljubavi sa Jelisavetom Orašanin, koja je u vezi sa košarkašem Milošem Teodosićem, a sada su izašle njegove nove provokativne fotografije sa zgodnom manekenkom.

Kostić svakako ne gubi vrijeme, pa dok se po gradu šuška da je već našao sreću pored nove djevojke, Vuk je zaintrigirao javnost seksi scenama sa atraktivnom brinetom na Zemunskom keju.

U pitanju je manekenka Maja Marčić, 1991. godište, rođena u Rijeci, dolazi iz Bara, ali živi u Novom Sadu i završava fakultet za dizajn enterijera.

Pojavila se u spotu Saše Kovačevića za pjesmu “Rođendan” a radila je i mnoge kampanje.

Ovog puta je sarađivala sa Vukom u novom projektu, a hemija između njih je fantastična.

Inače, nedavno je izvor blizak ovom glumcu ispričao da je Vuk zaljubljen.

“Vuk je prilično srećan i ispunjen i to primećuju svi oko njega jer ima djevojku s kojom se viđa već neko vrijeme, i to vrlo lako može biti ona prava, ali vrijeme će pokazati. Odlučio je da u početku ne izlazi s njom u javnost jer se plaši da bi to moglo da im pokvari lijepu priču koju imaju” ispričao je izvor.

( Blic.rs)