Vujković za ATV: Zgrada Muzeja nije predmet sudskog spora

Zgrada Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske koja ima najveću vrijednost nikada nije bila predmet sudskog spora, ističe za ATV-e Sarita Vujković, direktor tog muzeja nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine višegodišnji spor oko atraktivnog zemljišta u centru Banjaluke vratio na početak.

Vujković zbog toga vjeruje da muzej, pa ni sama zgrada, neće imati bilo kakvih problema kada budu donošene nove sudske odluke.

Ustavne sudije osporile su presudu Višeg privrednog suda, kojom je utvrđeno da je grad Banjaluka vlasnik zemljišta vrijednog desetine miliona maraka i naložio da u roku od tri mjeseca bude donesena nova odluka.

ATV: Ustavni sud BiH prihvatio je apelaciju “Autoprevoza”. Kako bi novonastala situacija mogla da utiče na Muzej savremene umjetnosti RS?

Vujković: Muzej savremene umjetnosti RS je republička javna ustanova koja se nalazi u zgradi koja je pod zaštitom države i proglašena je kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine 2007. godine. Ono što mogu da kažem da od samog početka tog procesa u okviru koga institucija muzeja nije učestovala. Zgrada nikada nije bila predmet sudskog spora, zgrada ima svakako daleko veću vrijednost nego što je samo zemljište ispod kog se ona nalazi, a i pripada jednoj ambijentalnoj parkovskoj cjelini koja, zajedno sa prostorom koji je okružuje, zaista ima poseban interes i za grad i za građane i samim tim mislim da je, kao jedno javno dobro, zaista interes svih nas da kao takvo i ostane.

ATV: Šta ćete poduzeti nakon svega ovoga?

Vujković: Mi smo svakako u stalnoj konsultaciji sa gradom i zajedno sa gradom ćemo pronaći rješenje da se ovaj problem što prije razriješi i da jednostavno ovaj prostor nema više takve ni javne, ni medijske, niti bilo kakve druge procedure.

ATV: Gradonačelnik Banjaluke je izjavio da će grad nastaviti pravnu borbu. Da li se slažete sa tim?

Vujković: Ovo je sad zaista put koji predstoji i koji će vjerovatno dugo trajati. Vjerujem da je sigurno razrješiv i da muzej neće, i sama zgrada, neće imati takav problem u smislu da neke kasnije odluke koje očekujemo budu na štetu grada kao vlasnika objekta u kome se mi nalazimo.

ATV: Uzimajući u obzir ovu apelaciju koja je išla ka Ustavnom sudu BiH, čitav sudski proces traje 12 godina. Tokom sudske borbe, čak ste i protestovali i poprilično ste bili slikoviti. Najavljujete li sada nešto slično?

Vujković: Ja moram da najavim slične proteste ako, naravno, bude potrebe da do toga dođe. Protesti koji su bili tad zapravo su bili urađeni s ciljem da se javnost obavijesti, da građani Banjaluke saznaju u kakvom smo problemu. Trenutno, naravno, same vijesti koje su ovih dana u medijima govore o tome da se ponovo otvara to pitanje i javnost, naravno, želi da dobije odgovore i mi sami želimo da na neki način informišemo u kojoj mjeri i dokle smo s tim stigli. Vjerujem, zaista da ćemo uspjeti da taj problem riješimo, da jednostavno kažemo da je Muzej savremene umjetnosti ambijentalna cjelina u kojoj se on nalazi, jedan javni prostor od interesa za građane i da će to sasvim sigurno tako i da ostane.