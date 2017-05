Vujanović: Crna Gora nije više jedina mediteranska zemlja van NATO-a

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je danas u Budvi da očekuje od Rusije da prihvati ulazak ove zemlje u NATO.



On je, na predsjedničkoj diskusiji u okviru foruma “2BS” (To be secure forum), rekao da Crna Gora doživljava NATO kao ustavnu obavezu, ali i kao garanciju dugoročne stabilnosti.

“Bili smo jedina država na Mediteranu od Portugala do Turske koja nije članica NATO-a. Mi smo, dakle, i po svom geopolitičkom položaju dio evroatlantske zajednice”, rekao je Vujanović.

U saopštenju sa ovog foruma navodi se da je predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović ocijenila da je Crna Gora prošla kroz brojne teškoće.

“Vjerovatno će se i dalje suočavati sa hibridnim ratom, ali je njen put ka alijansi i EU zacementiran”, rekla je ona.

Predsjednik Slovenije Borut Pahor smatra da bi u NATO što prije trebalo da uđu i druge države, posebno BiH i Makedonija.

Izuzetak je, prema njegovim riječima, Srbija koja se oslanja na bezbjednosnu politiku Moskve.

Pahor je pozvao Brisel da učini sve kako Balkan ne bi ponovo postao bezbjednosni problem, jer su, kako je rekao, odnosi u regionu pogoršani, a proširenje EU neće ići brzo.

“Mislim da nam je potreban dijalog sa Moskvom i neka nova etapa saradnje sa tom zemljom”, rekao je Pahor.

Pod nazivom “Izazovi promjene politika i preusmjeravanja saveza”, u Budvi je juče otvoren sedmi “2BS” (To be secure forum), koji se bavi nekim od najvećih izazova i prijetnji po međunarodnu i regionalnu bezbjednost u ovoj deceniji.

(Srna)