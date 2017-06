Vučić završio konsultacije za premijera

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je konsultacije sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za predsjednika Vlade Srbije.

Vučić je drugog dana konsultacija razgovarao sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, Bošnjačke demokratske zajednice, delegacijom Zelene stranke i Partije za demokratsko djelovanje. Pozivu se nije odazvala izborna lista SDA Sandžaka.

Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara /SVM/ Ištvan Pastor izjavio je nakon konsultacija da mu se čini da Vučić trpi pritiske u vezi s tim ko će biti mandatar.

“Predsjednik nije rekao ko će biti premijer, ali vidim da je zabrinut u vezi sa tim pitanjem”, rekao je Pastor i dodao da za SVM pitanje premijera nije personalno, već pitanje nastavka politike stabilnosti.

On je dodao da su u SVM ubijeđeni da to pitanje može biti riješeno ako Srbija bude imala mandatara kojeg podržava SNS i objasnio da nije važno da li će to biti kandidat te partije ili vanstranačka ličnost.

Lider Bošnjačke demokratke zajednice Muamer Zukorlić izjavio je da očekuje da Vučić neće podleći pritiscima i da će za premijera odabrati najboljeg mogućeg među ponuđenim kandidatima.

Lider Partije za demokratsko djelovanje Riza Halimi rekao je da tokom konsultacija nije bilo riječi o imenu mandatara, ali da će Vučićev nasljednik u Vladi Srbije imati podršku poslanika te stranke.

Predsjednik Srbije je juče održao konsultacije sa predstavnicima izborne liste “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, te predsjednicima SPS-a Ivicom Dačićem, Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem, LDP-a Čedomirom Jovanovićem i LSV-a Nenadom Čankom, te sa predstavnicima SRS-a i DSS-a.

Vučić je juče izjavio da će nakon konsultacija ostaviti nekoliko dana da razmisli o svemu prije nego što saopšti ime novog premijera.

