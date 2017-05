Vučić: Vilijam Voker je velikoalbanski lobista

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da cijeli svijet sada ima dokaze na tacni da je Vilijam Voker velikoalbanski lobista i da se i kao šef OEBS-a na Kosovu i Metohiji zalagao za ostvarenje tog projekta.

“Srbija će na svakom mestu i na svakom nivou da iznosi ovaj krunski dokaz da Vokeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na Kosovu i Metohiji već borba protiv Srbije i stvaranje ‘Velike Albanije'”, istakao je Vučić, povodom jučerašnje izjave bivšeg šefa verifikacione misije OEBS-a na Kosmetu Vilijama Vokera da ima projekat za “ujedinjenje Albanaca u Albaniji na Kosovu, ali i u dijaspori”.

Vučić je za “Sputnjik” istakao da je ovo “veoma važna vijest i da to ne bi trebalo da se proprati samo kao dnevno-politički događaj”.

“O ovoj Vokerovoj poruci ćemo tek da razgovaramo. I to na svim nivoima u Evropi i u svijetu. Nije Vilijam Voker tek tako nešto izgovorio. On je poručio da ima projekat, da ima plan za ujedinjenje Albanije, Kosova i takozvane albanske dijaspore. Dakle, de fakto, ima plan za stvaranje ‘Velike Albanije'”, upozorio je Vučić, novoizabrani predsjednik Srbije.

On je pojasnio da je Vokerova poruka velika i važna vijest za sve, te će se ubuduće obraćati više pažnje na takve poruke.

“Vilijem Voker je bio neko ko je predstavljao ‘nezavisnu i objektivnu misiju’ OEBS. Ili su nas makar ubeđivali u to. Ne zaboravite, ‘slučaj Račak’ je fabrikovan. Poslije toga je i Milan Milutinović bio optuživan za to, pa se ispostavilo da nije bilo nikakve odgovornosti jer ne može na fabrikovanom slučaju da se neko osudi. Ali, ne zaboravite, to je bio razlog, to je bio povod za veliki sukob. To je bio razlog, povod za rat. Sve je krenulo od laži Vilijema Vokera”, podsjetio je Vučić.

On ne misli da će Srbija uskoro moći da vrati stvari unazad niti da natjera Ameriku ni 23 zemlje EU da povuku priznanje Kosova, ali velika diplomatska borba se nastavlja.

“Ali, danas imamo nešto što nije mala stvar. I ako pogledate, najveće, ne samo bitke, već dugoročne borbe, dobijali su oni na čijoj strani je bio moral. Sve je sada jasno svima. Vokerovo priznanje je veliki slučaj. Ovo je važan slučaj. Toliko važan slučaj da od ovoga nema odustajanja. O ovome sada mora da se govori. Ovo sada postaje potpuno jasno celom svetu. Dakle, oni su od početka imali u glavi stvaranje ‘Velike Albanije’ a ne tobož borbu protiv nekog režima. Sve je bilo izmišljeno. Sve je bila fikcija”, konstatovao je Vučić.

(Srna)