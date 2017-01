Vučić: U utorak nastavak pregovora sa Prištinom

Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u utorak, 24. januara, biti nastavljeni pregovori sa Prištinom u Briselu pod pokroviteljstvom visokog predstavnika EU Federike Mogerini.

Vučić je rekao da će Beograd na pregovorima, koji će početi u večernjim časovima, predstavljati on i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.

“Srbija će biti predstavljena na najvišem nivou i ići će predsednik Nikolić i ja kao predsednik Vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike i nadam se da će biti dovoljno razuma i racionalnog pristupa da se nikada više ne ponovi dovođenje oružja i oruđa u sredine naseljene Srbima da bi se time pokazali `mišići`”, rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Vučić je ocijenio da razgovori u Briselu neće biti ni laki, ni jednostavni, jer su pozicije Beograda i Prištine potpuno udaljene.

On je istakao da je Srbiju najvažnije da se izbjegnu sukobi i dalje provokacije i poručio da ne smije da dođe do upotrebe oružja.

“Ovog puta su to učinili Albanci koji nisu ni vidjeli voz koji je išao iz Beograda ka Kosovskoj Mitrovici i koji sam zaustavio konačno u Raškoj. Nisu mogli da ga vide niti da ga čuju. Svi Srbi su vidjeli njihova borbena vozila i puške”, rekao je Vučić.

On je istakao da se tog dana dogodilo to da su “neki želeli da isprovociraju sukob”, i da je Srbija to uspjela da spriječi.

“Naša namjera je da odemo da razgovaramo, da pokušamo da se dogovorimo, učinimo jedni drugima po neki ustupak”, rekao je Vučić.

Premijer Srbije je zahvalio Mogerinijevoj zbog zainteresovanosti za pregovore i naglasio da je pola sata razgovarao telefonom sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel.

“Razgovarati pola sata sa njemačkom kancelarkom znači da je vrlo zainteresovana za čitavu stvar”, ukazao je Vučić.