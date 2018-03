Vučić: U riječima Putina sam osjetio najviši stepen podrške

Srbija: Građani protiv nezavisnosti Kosova čak i ako to znači članstvo u EU

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Prvu televiziju o telefonskom razgovoru koji je imao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

On je istakao da je sa ruskim liderom imao “dug i sadržajan razgovor“.

“Ako smijem da kažem, a mnogo puta sam se susretao sa njim, danas sam u njegovim riječima osjetio vjerovatno najviši stepen podrške, kao i u reakcijama, pošto ga dobro poznajem“, rekao je Vučić i dodao da je Putina pitao “šta je njegov savjet“.

Kako kaže, to je nešto što ne možete kroz riječi da opišete, već “morate da ga poznajete kako on to govori“. Osim toga, Vučić je naveo da je Putin najsnažnije osudio “napad na Đurića, upad na sjever Kosova i prebijanje Srba”.

“Rusi će u različitim institucijama preduzeti određene mjere po tom pitanju“, naveo je Vučić.

Govoreći o dešavanjima i Mitrovici kada je uhapšen Marko Đurić, Vučić je istakao da je tada “neko glumio policiju“ i da nije policija ta koja “upada sa dugim cijevima“.

Na pitanje da li je zadovoljan kako je Zapad reagovao, predsjednik Srbije kaže “Naravno da nisam“.

“Mislim da ćemo svaku vrste podrške imati od Rusije, dogovorio sam da budemo u stalnom kontaktu, a razgovarao sam i sa Lukašenkom“, istakao je Vučić.

(b92)