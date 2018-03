Vučić u Njujorku: Nadao sam se većem razumijevanju za Srbiju

Čini mi se da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za RTS. Mi ne pregovaramo samo sa Albancima već i sa onima koju su stvorili nezavisnu državu Kosovo, dodaje predsjednik Srbije.



“Situacija je teška. Srbi se drže čvrsto, ali biće nam teško. Srbija očekuje mnogo bolji život, ljudi čekaju povećanje plata i penzija, moramo zato da sačuvamo mir i stabilnost”, rekao je predsjednik govoreći u Dnevniku RTS-a.

Nisam naročito zadovoljan, očekivao sam veće razumijevanje ne samo za Srbe na KiM već i za Srbiju, poručio je Vučić u Njujorku.

Predsjednik je rekao da je zadovoljan trudom i radom Srbije, dodajući da rezultatima razgovora nije zadovoljan.

“Dugo razgovaramo oko budućnosti Srbije, oko KiM, da pokušamo da nađemo kompromis. Albanska strana radi svoj posao, međunarodna zajednica svoj, ja sam se trudio da iz ambisa dovedemo Srbiju do površine, makar tu bili udareni olujnim vjetrovima. Nisam zadovoljan”, istakao je Vučić.

Napominje da je imao mnogo dubinskih razgovora sa ljudima koji o mnogo čemu odlučuju.

“Čini mi se da oni tvrdo stoje na principu poštovanja i očuvanja nezavisnosti Kosova, što je za nas veoma teško”, naglašava predsjednik.

Dodaje da je tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom rekao da je Srbija spremna na kompromis, ali da neće da žrtvuje svoje interese.

“To je bilo poslije tri dana napornih i ne lakih susreta o kojima ne mogu previše da govorim. Da bih pripremio platformu za naše građane, moram da dobijem i podršku međunarodne zajednice. To je za mene bilo razočaranje. Naše je da nastavimo da se borimo. Kad se odgovorno ponašate, doći će do razultata”, ukazuje predsjednik.

Čini mi se da zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim, dodaje Vučić.

“Za njih je svaka priča o tome otvaranje Pandorine kutije. Svuda gde sam išao, ni u kakvu diplomatsku ofanzivu nisam išao, već sam samo objašnjavao šta je fer. Rekao sam da su oni otvorili Pandorinu kutiju ne poštujući Rezoluciju 1244”, naglasio je predsjednik dodajući da danas plaćemo cijenu naših pogrešnih odluka u prošlosti.

Nastavićemo da se borimo i poslije mjesec dana teških razgovora, kaže Vučić.

“Daću sve od sebe da štitim naše interese i da našu zemlju izvučem iz ove pozicije, da popravimo koliko možemo. Nema kukanja i očajavanja. Hoću da ljudi u Srbiji znaju da mi ne pregovaramo samo sa Albancima već i sa onima koju su stvorili nezavisnu državu Kosovo”, poručuje predsjednik Srbije.

“Borimo se da izvučemo nešto za Srbiju”

Upitan o poruci koju mu je prenio američki zvaničnik Ves Mičel, da će SAD insistirati na stvaranju oružanih snaga Kosova, Vučić je rekao da je sa Guteresom i o tome razgovarao, da je razgovor bio sasvim korektan, te da je on sve razumeo.

“On čovjek sve razume. Meni je bilo važno i zarad istorije da ostane zapisano da sam ga upoznao i upozorio na sve to što se dešava. Nemate prava da formirate vojsku Kosova ni na koji način”, rekao je Vučić i naveo da je to rekao i Mičelu, sa kojim će u naredna dva dana opet razgovarati.

Dodao je da će o tome razgovarati i sa albanskom stranom.

“Naš je posao da razgovaramo, ali naša situacija je takva, kao što vidite ja o tome sve vreme govorim. Kad vidim da neki govore ‘jao, nešto tamo Vučić petlja, hoće podelu’… Da vam nešto kažem – a ko će biti taj koji će to da vam da? Pošto mi Srbi volimo da živimo van realnosti, pa zamišljamo kao da je sve drugačije od toga kako predstavlja jedan drugi deo sveta. Da Albanci ili zapadne sile nešto tog tipa daju, ili kao na pijaci da nude, pa neće”, rekao je Vučić.

Dodao je da je situacija u kojoj se Srbija nalazi takva da je tu riječ o 500 opcija.

“Borite se da u svakoj od tih 500 slamki izvučete neku veću slamku za Srbiju i Srbe na Kosovu i Metohiji, da oni budu bezbedni, sigurni, da imaju budućnost, da možemo da imamo svoje škole, bolnice, domove zdravlja, sve drugo. I da vidimo šta je to što Srbija dobija”, rekao je Vučić.

I ti su razgovori veoma teški. Sad bolje razumijem i vidim, pa ćemo vidjeti… Moram da izađem pred naš narod, da ponudim nešto, rekao je Vučić i podsjetio na ono što nam se desilo 1999. i pogrom srpskog naroda 2004. godine.

“Godine 2008. smo imali dobijanje nezavisnog Kosova i ćutanje naše administracije u kojem smo se dodvoravali svima”, rekao je Vučić.

Kritikovao je i, kako kaže, “katastrofalnu odluku pred Međunarodnim sudom pravde do koje smo ranije sami sebe doveli glupom, neodgovornom i kriminalnom politikom”.

“Mi smo time stavili pečat na kosovsku nezavisnost, ja se sada borim da taj koverat i sa pečatom i zalijepljen nekako otvorim i da se izborimo za nešto za šta možemo da se izborimo. Nisam optimista da li ćemo uspjeti, ali ćemo se boriti zato što moramo da razmišljamo o djeci”, rekao je Vučić.

Naveo je da mu je jedan svjetski zvaničnik rekao – “ne znam šta bih ti uradio sad, ali poštujem tvoju hrabrost da mi tako nešto otvoreno u lice kažeš”.

Upitan da li će Berlin izaći sa takozvanim “njemačkim planom”, po kojem bi Srbija pristala na status Kosova kao posmatrača u Generalnoj skupštini UN, Vučić je rekao da poslije njegove posjete Angeli Merkel njihovog papira neće biti.

“Neće se to dogoditi. Mi znamo šta je to što Njemačka hoće i šta je to što neće”, rekao je Vučić.

Naveo je i da visoki američki zvaničnik Ves Mičel nije u Beograd doneo nikakav papir, ali da su Albanci igrali igru sa predstavnicima međunarodne zajednice.

“Kad Beograd dobije ZSO, onda vi pristajete na nezavisnost Kosova… Jel’ ste to sami smislili ili vam je neko pomogao? To je vaša obaveza od prije pet godina. Ispunite to, pa tek onda krećemo u neke razgovore. Dobro smo razumjeli trikove, borimo se na odgovoran način sa timom, ali ljudi treba da znaju da su to veoma teške stvari za nas. Ali šta da radimo, morate da se borite, niste tu da biste jeli slatko i uživali, nego da biste pomogli svom narodu”, rekao je Vučić.

Vučić je, govoreći o spekulacijama o svojoj posjeti SAD, naveo da je na pres-konferenciji, koju je, kaže, pratilo pet miliona ljudi, rekao – “ajd, zdravo, odoh na dalek put”.

“Ušao sam u avion redovne linije ‘Er Srbije’ sa još 270 ljudi, prepun avion, izvanredna usluga u našem nacionalnom avio-prevozniku. Zamislite da to krijete… Onda jedan koji me je vrijeđao, iako je vidio da sam sa djetetom, poslao svima ‘Evo ga psihopata tu i tu’, onda sam se okrenuo i počeo je da se trese od straha”, rekao je Vučić.

Naglasivši da nema problem sa tim što ga neko vrijeđa, predsjednik je rekao da je u Njujork došao sa ćerkom Milicom.

“Ja nemam vremena da provodim sa djecom, Milicom, Danilom, malim Vukanom. Uželio sam se svega. Miličina majka je u bolnici već nedjeljama da ne kažem mjesecima. Ponekad poželim da ne budem najgori otac na svijetu jer nemam vremena. Ja sam ćerki sam platio kartu. Izveo sam je na večeru, a čuo sam iz Srbije da sam sa Džordžom Sorosom”, rekao je Vučić dodajući da nikada nije krio kada se javno vidio sa Sorosom.

“Lakše bih se dogovorio sa Albancima direktno”

Predsjednik je naveo da nikada nije krio sastanke, te da nikada nije bio ni na privatnim večerama sa Hašimom Tačijem.

“Lakše bih se dogovorio sa njima nego sa međunarodnom zajednicom”, dodao je Vučić.

Međutim, poručio je, neće to niko da dozvoli.

“Volio bih da ima mogućnosti da Srbi i Albanci razgovaraju, lakše bismo riješili naše probleme, ali ima interesa drugih sila, ja to prvi put govorim”, rekao je Vučić.

Naveo je da svaki put kada ode u Bijelu kuću ne koristi “secret service” obezbjeđenje.

“Svaki put potpišem uklanjanje ‘secret service’. Ja sam jedini slučaj koji to radi, jer, za razliku od tih političara u Srbiji, ja ne volim statusne simbole. Ja sam običan čovek koji ovamo ide i šeta po Njujorku, obilazi knjižare. Nikoga se ne plašim, znam da radim najbolje za svoju zemlju”, rekao je Vučić i dodao da nijedan državni dinar nije potrošio.

Kako kaže, vidi da neko “od tajkuna u Srbiji hoće da ga strelja”.

“Pati od toga da bude u streljačkom vodu Elene i Nikolaja Čaušeskua, to svaki dan pominjem, neka nekrofilska patologija koju ne razumem”, rekao je Vučić dodajući da “neće da vidi koliko se neko bori za svoju zemlju”.

Ističe da zato ne odgovara na sve kritike.

Računam da ljudi vide koliko se neko bori za svoju zemlju i šta sve radi da bi zemlju pomogao. Izvukli smo zemlju iz bankrotstva, smanjili nezaposlenost duplo, uradili smo na popravci imidža Srbije…, podseća predsednik.

“Međutim, mi smo sebe ubili svojim odlukama. Kosu bih počupao sebi zbog tog Međunarodnog suda pravde, smeju mi se Albanci, smeje mi se svet zbog toga. Sinoć na večeri mi je pet puta to ponovljeno, a ja sam kao blesav vadio Kumanovski sporazum za vojsku i Rezoluciju 1244 i ponovljao ‘hajde da rešimo spor između Srba i Albanaca'”, rekao je Vučić.

Istakao je da ne može Srbija da ne dobije ništa, da ne može da bude rješenje da Albanci dobiju sve.

“Ili će biti kompromisnog rješenja, ili ga neće biti”, poručuje predsjednik.

“Ili da pričam o trećima, koji kažu da će me tužiti jer govorim da su pokrali zemlju. Nego šta nego su pokrali. Imam dovoljno energije i pokazivaću šta su radili i uvek ih pobeđivati, i svaku njihovu laž i izmišljotinu…”, poručuje Vučić.

Kad vidite da vas napada civilni sektor, da vas napadaju mediji, pitam se šta hoćete da uradim više da budete zadovoljni, kaže predsjednik.

Protivnicima je poručio da sada nema vremena da odgovori na kritike, ali da će biti vremena u Srbiji da odgovori na sve i da ih pobjeđuje “bez problema”.

Dodao je da će uskoro, 31. marta, imati razgovor sa nevladinim sektorom u vezi sa pitanjem Kosova.

“Onda mi ostaje da, u skladu sa svime što sam dobio od saznanja širom svijeta, govorim pred narodom o principima koje možemo i ne možemo da prihvatimo. Prihvatam tu vrstu odgovornosti bez straha da će mi oni koji su najodgovorniji za ovakvo stanje držati pridike”, istakao je Vučić.

Vrijeme je da nastavimo da radimo i budemo još snažniji, bez plakanja, kuknjave i da se borimo za svoju zemlju i ovdje u Njujorku i u Briselu, Berlinu, ali i u Moskvi, Pekingu, poručio je predsjednik.

“Svaki put im kažem ‘niste vi cijeli svijet, ima i druga polovina svijeta koja to ne priznaje'”, rekao je predsjednik dodajući da Srbija hoće kompromis.

Sagovornicima iz inostranstva je poručio da razmisle hoće li kompromis ili ponižavanje Srbije.

“Dok sam ja predsjednik, nećete ponižavati Srbiju, a za kompromis i razgovor uvek smo spremni”, poručio je Vučić u intervjuu za RTS.

