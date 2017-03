Vučić u Areni: Trkom za predsjednika postajem dio velike istorije

U beogradskoj Kombank areni održan je predizborni miting predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije u Srbiji, aktuelnog premijera Aleksandra Vučića.

“Obavezujem se svakom građaninu Srbije, čovjeku, ženi, djetetu, da nikada svoju dužnost, koja nosi ime ove države i naroda, neću shvatiti olako, da neću nikada biti veći od nje, da zemlji nikada neću ništa da uzmem, da ću biti spreman sve da joj pružim i dam”, rekao je Vučić.

Dodao je da, ako nekome do danas nije bilo jasno zašto “trči ovu trku”, sada može da dobije odgovor bez ikakve sumnje – da time postaje dio velike istorije i ogromne časti.

Na mitingu su, pored njega, govorili dosadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, bivši njemački kancelar Gerhard Šreder, mađarski šef diplomatije Peter Sijarto, glumac Lazar Ristovski, kao i šef diplomatije Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić.

“Aleksandre, ništa nismo dobili na poklon, ništa ne smijemo tako ni da damo, tako nam Bog pomogao”, rekao je Nikolić u ispunjenoj hali.

Kako je rekao Nikolić, on će nastaviti borbu za ideale, a Vučiću je poručio da “uvijek zna gdje može da ga nađe”.

“Ne bih bio Tomislav Nikolić i Šumadinac da ne kažem nekima koji su me rušili da mi ne aplaudiraju. Evo prilike da mi u oči kažete da sam plaćenik, da rušim stranku i Vučića. Nema potrebe da to govorite za novine koje plaćate da ispune svaku vašu želju”, rekao je Nikolić, koji je nedavno najavio i odlazak u penziju, ali “ne političku”.

Nakon Nikolića, okupljenima, koji su, sudeći po autobusima na parkingu Arene pristigli u Beograd iz cijele Srbije, obratio se bivši njemački kancelar Gerhard Šreder.

On je Vučića nazvao simbolom stabilnosti i rekao da aktuelni premijer “predstavlja budućnost Srbije”.

“Tu sam da podržim one koji su se opredijelili za Evropu. Aleksandar je predano radio na tome, podigao je ugled Srbije u svijetu, produbio odnose sa EU, Rusijom i SAD”, rekao je Šreder.

Lider SPS Ivica Dačić poručio je da građani na izborima imaju izbor između stabilnosti, sigurnosti i kontinuiteta i destrukcije, pometnje i uništenja svega što je aktuelna koalicija zajedno uradila za Srbiju u prethodnih pet godina.

“Vi ne glasate za izmišljene likove, ni za Jeremića, Jankovića, Čanka, Preletačevića, jer biste tako glasali za one koji su uništili Srbiju od 2000. Za Tadića, Šutanovca, Čedu Jovanovića, one koji će reći da je Srbija kriva za bombardovanje, za one koji se zalažu za nezavisnost Kosova, govore da je RS genocidna tvorevina i one koji su opljačkali Srbiju”, rekao je Dačić.

Mađarski ministar inostranih poslova Peter Sijarto naglasio je da je važno da Srbija što brže napreduje u evropskim integracijama.

“Kad nije lako, Vučić je najbolji”, poručio je glumac Lazar Ristovski sa predizbornog mitinga Aleksandra Vučića u beogradskoj Areni.

Ristovski je rekao da je na mitingu da bi izrazio svoj “građanski, demokratski i ljudski stav” i da javno kaže da će glasati za Aleksandra Vučića.

“Svi smo ovdje da dokažemo da postoji samo jedna Srbija, nema pet Srbija. Nema građanske bez seljačke, intelektualne bez radničke, studentske Srbije bez majki i očeva, ima samo jedna Srbija, Srbija čiji će predsednik biti Vučić”, rekao je Ristovski.

On je dodao da je njegovo opredjeljenje jasno, jer samo Vučić ima snagu da se žrtvuje za bolju Srbiju, što pokazuje svojim djelom.

“Vučiću neće biti lako da zadovolji želje svih, ali on je najbolji kad nije lako, kad ima zadatak ispred sebe, a to je da bude predsjednik svih građana Srbije”, rekao je Ristovski.

(Blic, B 92)