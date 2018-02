Vučić: Štitio sam interese Srbije u Hrvatskoj na najbolji način

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je tokom posjete Hrvatskoj štitio interese Srbije na pravi način.



“Prvi sam koji je imao hrabrosti da im kaže u lice, jasno i nedvosmisleno, da drugačije vidimo ‘Oluju’, koju u Hrvatskoj slave, a koja je dan tuge u Srbiji. To niko od naših zvaničnika na takav način nije rekao u Hrvatskoj. Ovde jesu, ali tamo nisu, a ja sam to rekao pred njihovim medijima”, rekao je Vučić gostujući na tv Pink.

Ponavlja da se nije izvinio za stvari u prošlosti, jer ih mi i Hrvati vidimo na potpuno drugačiji način.

“Njihovi novinari su me kao osice napadali, što nije ni malo prijatno. Pitali su me za neke izjave iz devedesetih u Glini… Nisam bio samo u Glini, već i u Vojniću, Vrginmostu… i tada sam rekao da se nadam da će Krajina da opstane. Je li to za izvinjavanje, a nije 250.000 ljudi koji su ostali bez svojih ognjišta”, rekao je Vučić.

Podvukao je da je važno da se razgovara, te da je zadovoljan što je razgovarao sa porodicama nestalih, čije su sudbine teške, bez obzira na to na kojoj ste strani.

“Razgovarao sam sa ocem koji je izgubio sina… Uradićemo sve što možemo da se pronađe gde mu je sin i kako ubijen ako je ubijen, ako nije, da vidimo kakvi su tragovi…”, rekao je Vučić.

U tom smislu, spomenuo je i razgovore sa predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji, i ponovio da će država uraditi sve što može daispuni njihove zahteve.

Takođe, zahvalio se predsednici Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović na gostoljubivosti, koju će joj, kaže, uzvratiti.

“Gradimo bolje odnose i nastavićemo tim putem, a neću se baviti kampanjom mržnje koja se protiv mene vodila”, zaključio je predsednik Srbije.

(Tanjug)