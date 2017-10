Vučić: Srbiju niko neće moći da nekažnjeno napadne

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Batajnici da je Srbija oslobođena, nezavisna i suverena zemlja i da niko neće moći nekažnjeno da je napadne.



Obraćajući se na završetku prikaza operativih sposobnosti Vojske Srbije “Sloboda 2017”, povodom 73 godine od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, Vučić je poručio da će otadžbina i život svakog čovjeka u Srbiji biti odbranjeni.

On je naglasio da će zato biti nastavljeno ulaganje u svakog čovjeka, izgradnju puteva, otvaranje fabrika, stvaranje radnih mjesta i da se napravi višak koji će omogućiti da se taj život bolje zaštiti.

“Nikakvih drugih namera nemamo, jer previše smo života izgubili da ne bismo cenili i živote svih drugih. Hoćemo modernu, jaku i razvijenu državu, koja će svima biti garant mira i stabilnosti, pouzdan partner i iskren prijatelj”, rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija, investirajući u život u svojoj zemlji, investira i u život na cijelom Balkanu, jer želi povezivanje, rad, razmjenjivanje robe, ljudi i kapitala.

Vučić je poručio da Srbija teži dugoročnom istorijskom dogovoru sa Albancima, hoće komšijski život i prijateljstvo sa Bošnjacima, veću povezanost sa Crnom Gorom, dobre odnose sa Hrvatskom, ali da svima mora da bude jasno da se ne plaši da pregovara i da niko ne misli da pregovara zato što se plaši.

“Danas pred ovom vojskom koja je svakog dana bolje opremljena, snažnija i obučenija i koja će biti sve bolje plaćena, mislim da je poruka jasna više nego ikada – mi smo oslobođena, nezavisna i suverena zemlja, koja hoće da se bavi sobom, da napreduje, uči, radi, raste i razvija se”, istakao je Vučić.

On je zahvalio pripadnicima Vojske Srbije što su u prethodne dvije decenije izdržali brojna poniženja i poručio im da su bolja vremena stigla i da će živjeti bolje, a njihova djeca imati budućnost.

“Ova zemlja ovde je naše dvorište koje smo oslobodili svojom krvlju čak i kada smo je oslobađali za druge. Nećemo ulaziti u tuđe i bićemo otvoreni još više za svakoga ko dođe kao prijatelj. Jedino što tražimo je da niko ne pomisli da smo manje vredni i da može da nam uzme ono što najviše cenimo, a to je naša sloboda. Neka nas niko ne tera da se stidimo naših ratova i slobode koju smo osvojili zato što smo je zaslužili svojom krvlju, a ne tuđom”, rekao je Vučić.

On je poručio da će Srbija uvijek slaviti oslobođenje Beograda “sa svojim ruskim prijateljima, koji su zajedno sa drugim sovjetskim narodima, sa srpskim narodom i drugim jugoslovenskim narodima, ginuli za slobodu i prolivali krv”.

Vučić je rekao da je danas veliki dan za Beograd i da mu se čini da ima nebeske pravde u tome što je Beograd oslobođen baš 20. oktobra 1944. godine, jer su tri godine ranije, od 15. do 21. oktobra nacistički okupatori pobili i strijeljali hiljade ljudi.

“Od te smrti i užasa oslobodili smo se 20. oktobra. Nadam se da smo se zauvijek oslobodili one vrste ludila koja smatra da je opravdano ubijati u ime rase, nacije ili ideologije koja je neke ljude smatrala manje vrijednim od drugih i to toliko manje da ne zaslužuju da žive. Cijela ta nakaradna filozofija više ne važi i nećemo na nju nikada da pristanemo”, rekao je Vučić.

On je podsjetio na to da je obrazlažući naređenje na osnovu kojeg su izvršeni oktobarski masakri 1941. u Srbiji feldmaršal Vilhelm Kajtel, prvi čovek nemačke vrhovne komande, rekao: “Tamo na istoku život ionako ništa ne vredi”.

“Toga smo se oslobodili i to pobedili 20. oktobra. Da li su uspeli drugi – ne znam i sasvim je moguće da ima još onih koji nas doživljavaju manje vrednim, koji misle da ne važe za nas i njih ista pravila, koji smatraju da oni sami nešto mogu, a mi ne. Danas za nas cela ta nakaradna filozofija više ne važi. Mi smo se 20. oktobra 1944. toga zauvek oslobodili”, poručio je Vučić.

On je ukazao na to da je Srbiji potrebna stabilnost, razvoj i rast, a da je mir osnovni uslov za to.

Vučić je poručio da “hoće jaku i razvijenu državu Srbiju koja će i svima drugima biti garant mira i stabilan i pouzdan partner”.

Vučić je u govoru zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskom ministru Sergeju Šojguu za naoružanje koje su Srbiji “dali i predali” i koje je Srbija, kako je naveo, dobila “da zauvek njime upravlja”.

“Hvala vam što cenite naš život i što ne mislite da je život naroda u Srbiji manje vredan. Hvala i evropskim prijateljima za podršku u razvoju naše zemlje, ali hvala najzaslužnijima što udišemo slobodan vazduh. Neka je večna slava oslobodiocima Beograda, borcima Narodnooslobodilačke vojske, koji su oslobodili naš grad, Crvenoarmejcima koji su učestvovali u oslobađaju. Neka živi slobodna Srbija”, poručio je Vučić.

(Srna)