Vučić: Srbiji se ne piše dobro bez rješenja pitanja Kosova i Metohije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbiji ne piše dobro ako ne dođe do rješenja pitanja Kosova i Metohije.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da će donositi racionalne, a ne emocionalne odluke, ali da će konačno svoju riječ dati građani Srbije.

“Narod će svakako da odlučuje o svemu i uopšte neću biti nezadovoljan ako budem morao da odem i da se sklonim iz prostog razloga što je moje da uradim stvari koje su dobre za Srbiju, a ne da se dodvoravam narodu”, poručio je Vučić.

On je naglasio da je Briselski sporazum ostao mrtvo slovo na papiru i da već pet godina pokušava da dođe do rješenja kosovsko-metohijskog čvora, ali da Albanci to nisu željeli niti im je to postavljeno kao uslov.

“Svih šest tačaka ostale su mrtvo slovo na papiru, jer pet godina niko nije želeo da to sprovede… EU da je želela da zajednica srpskih opština bude sprovedena u delo, da su hteli drugi faktori međunarodne zajednice, njihov uslov za viznu liberalizaciju za Kosovo bio bi ne demarkacija, već formiranje zajednice srpskih opština”, rekao je Vučić.

Vučić je naveo da kao odgovoran političar ide na nastavak dijaloga sa Prištinom 23. maja u Brisel u kome Srbija nema šta da ispunjava, već samo da čeka ili da zajednica srpskih opština bude formirana ili da se nađe kompromis.

Kada je riječ o “Vojsci Kosova”, Vučić je pozvao srpske mladića na jugu i na sjeveru srpske pokrajine da ne nasjedaju na ponude Albanaca i ne odazivaju se na pozive za vojsku.

“Ne mogu da pričam sve. Ne mogu sada da pričam ni o onome šta su otkrile naše službe o pitanju ubistva Olivera Ivanovića da mi neko ne kaže da zloupotrebljavam tragediju. Iznenadiće se oni koji su znali krivce unapred”, rekao je Vučić, te najavio da će više detalja o tom slučaju iznijeti za dvije nedelje.

Govoreći o pogromu Srba 17. marta 2004. godine, Vučić je rekao da je “nasilje je bilo toliko brutalno da OEBS nije imao komentar”, a da su kazne za počinjena zlodjela bile simbolične.

Vučić je podsjetio da je tokom dva dana nasilja poginulo 19, a protjerano 4.012 Srba, da je uništena srpska imovina i zapaljeno 35 pravoslavnih bogomolja.

