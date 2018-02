Vučić: Srbija spremna na kompromis oko KiM, ali ne da sve

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće “zabijati glavu u pijesak kao i svi drugi” kada je riječ o Kosovu i Metohiji.



On je dodao da je spreman da uradi nešto što bi bio kompromis, ali i poručio da se, ako neko misli da će Srbija da dâ sve, a ostane bez ičega, grdno prevario.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanja novinara šta je sa unutrašnjim dijalogom o KiM, da li je on oročen, i na koji je kompromis Srbija spremna kako bi se došlo do trajnog rješenja, a poslije sastanka sa kancelarom Austrije Sebastijanom Kurcom.

“Na kraju će građani Srbije dati sud o tome pitanju. Da li kao predsjednik Republike želim da se ponašam kao svi drugi i da zabijem glavu kao noj u pijesak i da kažem, nema problema čekaćemo još 200 godina dok i vaša djeca i vaši unučići budu prolazili kroz iste muke kao mi, naši očevi i naši djedovi, ili ste spremni da nešto uradite što će biti kompromis i za Srbe i Albance? – Ja sam spreman da pokušam znajući da će za to biti potrebno da platim cijenu koju je nemoguće izdržati i opstati na vlasti”, rekao je Vučić.

Kako je rekao “to nije naročito važno”, ali jeste važno da li možemo da postignemo kompromis, navodeći da će dati sve od sebe da se to i uradi, a ako ne budemo uspjeli, to će značiti još jedan propust, još izgubljenog vremena i još jedna generacija koja će zaludo trošiti svoje vreme…

On je naveo i da bi to uticalo na našu ekonomiju, pošto je ona uvijek povezana sa politikom.

Međutim, dodao je, za to je potrebno “da i naši partneri albanski razmišljaju na takav način da bi se postigao kompromis”.

“Ako neko misli da će Srbija da dâ sve, a da ostane bez ičega, grdno su se prevarili svi i to govorimo vrlo veoma otvoreno i na svakom mestu”, ponovio je Vučić i dodao:

“Ako mogu da nađu nekog ko će bolje da reši taj problem – evo ja se odričem odmah čega god hoće, samo da vidim kako ćete to da uspete”.

On je podvukao da unutrašnji dijalog traje, da ima bezbroj mišljenja, ali da postoje i oni koji hoće da Srbija ostane zaglavljena u mulju prošlosti i ništa više.

Predsednik Srbije je na konstataciju da je razgovarao sa Albancima sa KiM i da li oseća da postoji želja da se dođe do kompromisa, rekao da “oni znaju da moraju nešto da urade”, ali da im je teško zbog njihovih i unutrašnjih previranja i drugačije situacije u Prištini nego u Beogradu.

“Ali je i njima jasno da moraju nešto da učine i da Srbi moraju nešto da dobiju, da bi moglo da se razgovara o kompromisu” zaključio je Vučić.

(B92)