Vučić: Srbija se neće pridružiti sankcijama protiv Dodika

Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je od Amerikanaca dobio informaciju da će SAD da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodik i naglasio da se Srbija tome neće pridružiti.

“Od Amerikanaca sam o dobio informaciju da će tako nešto da se dogodi. Nisam dobio informaciju o sadržaju i o tome kakve se sve sankcije protiv predsjednika Republike Srpske uvode”, rekao je Vučić u Davosu za RTS.

Na pitanje da li će se Srbija prodružiti sankcijama, jer je to poziv Amerike, Vučić je rekao da to nije realno i da se to neće dogoditi.

“Naravno, Vlada je ta koja kao kolegijalni organ odlučuje. Lično, prosto, ne znam kako da vam odgovorim… Da mi kažemo da Srbija zamrzava imovinu predsjedniku Republike Srpske i da mu ne damo da doputuje u Beograd…Nije realno i to se neće dogoditi”, poručio je Vučić.

USPOSTAVITI CRVENU TELEFONSKU LINIJU BEOGRAD-PRIŠTINA

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema ništa protiv da se uspostavi “crvena linija” Beograd-Priština.

“Sve možemo da rešavamo. Ako treba da uspostavimo vruću liniju Beograd-Priština, da se čujemo u svakom trenutku kada postoji problem, nemam ništa protiv. Dajte da uradimo sve što treba, samo da imamo mir i stabilnost. To nije nešto što je zauvek dato”, rekao je Vučić za Televiziju “Pink”.

Vučić, koji je u Davosu razgovarao sa američkim potpredsjednikom DŽozefom Bajdenom, istakao je da Srbija želi da mir bude zauvijek i da će zato da uradi sve što može da to sačuva.

On smatra da će biti snage da se određene stvari smire, koje čak i nisu bile pod uticajem Srbije, te da ga je Bajden razumio.

Vučić je rekao da Priština ne može više da izmišlja priče o vozovima, ali da može da izmisle o nečemu drugom.

Govoreći o susretu sa Bajdenom, Vučić je rekao da su razgovarali o saradnji sa budućom administracijom SAD.

“Ukazao mi je na određene dobre ljude od kojih očekuje da imaju značajan uticaj na politiku na Balkanu”, rekao je Vučić.

Premijer Srbije kaže da je zahvalio Bajdenu na tome što je lijepo govorio o njemu i njegovoj hrabrosti da preduzima nepopularne korake i rizikuje svoju karijeri, ali da je uvijek izlazio kao pobjednik.

“Ja sam njemu čestitao nas predsedničkoj Medalji za slobodu, koju je dobio od Obame”, rekao je Vučić.

Vučić je za RTS rekao da je Bajdenu prenio da nije srećan zbog reagovanja američke Ambasade u Prištini na događaje u vezi sa srpskim vozom.

“Mislim da je Bajden prepoznao i da će lično da reaguje, da će da obavi razgovore sa mnogim ljudima u reigonu, kao što je pomogao sa Hrvatskom oko pregovaračkih poglavlja. LJudi u Srbiji mogu da budu spokojni”, rekao je Vučić.