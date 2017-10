Vučić: Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna za održavanje trilateralnog sastanka predstavnika Srbije, Hrvatske i BiH koji bi, kako kaže, možda bio i najvažniji za naše zemlje, ali i za cijeli region Zapadnog Balkana.



Uplaćena sredstva za obnovu Sabornog hrama u Mostaru kao i Hrvatskom nacionalnom veću u Vojvodini za izgradnju kuće Bana Jelačića. Dragan Čović je dodao da istoriju treba ostaviti iza sebe kako ne bi bila prepreka za budućnost.

Taj susret bi, kaže Vučić, doveo do mnogo važnijih i konkretnijih rješenja o brojnim političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.

“Srbija je spremna za održavanje tog sastanka na bilo kom nivou, predsjednika, odnosno predsjedavajućeg Predsjedništva BiH ili na nivou vlada, odnosno Savjeta ministara”, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Draganom Čovićem.

Vučić je poručio da je BiH jedan od najznačajnih spopljnopolitičkih partnera Srbije.

Predsjednik je istakao da je Srbija danas uplatila dodatnih 500.000 evra za obnovu Sabornog hrama u Mostaru. Naglasio je da je to učinjeno na molbu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića.

Vučić je objasnio da će Srbija biti zemlja partner na Sajmu u Mostaru, da će se snažno tamo predstaviti. Dodaje i da je Čovića upitao šta Srbija može da pomogne Federaciji, na šta je Čović, Hrvat po nacionalnosti, zamolio da Srbija pomogne izgradnju Sabornog hrama u Mostaru.

Predsjednik Srbije je zahvalio Čoviću na toj molbi i podsjetio da je Srbija ranije upatila 200.000 evra takođe za izgradnju Sabornog hrama u Mostaru.

Vučić je naveo i da je Hrvatskom nacionalnom vijeću Vojvodine uplaćeno pola miliona evra za izgradnju kuće Bana Jelačića.

“Na ovaj važan dan za Hrvate htjeli smo da pokažemo da držimo do onog što smo rekli. Mislim da Srbi i građani Srbije time treba da se ponose”, rekao je Vučić.

Predsjednik je napomenuo da su hrvatski mediji ovih dana postavljali pitanje da li ćemo ispuniti obavezu koju smo preuzeli.

Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH

Aleksandar Vučić je izjavio da su odnosi Srbije i Republike Srpske konkretni i konkretizovani, da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i teritorijalni integritet RS u okviru BiH, ali i da mu je žao što ima onih koji imaju negativan odnos prema nečemu što nisu ni vidjeli.

Vučić je rekao da su mnogi protiv nečega što nisu ni vidjeli, o čemu nemaju pojma, već apriori nešto odbacuju samo zato što Srbi ili Hrvati ili Bošnjaci “imaju mozak” da sačuvaju svoju kulturu i jezik.

On je rekao da je tek formiran tim u Srbiji za rad na deklaraciji o očuvanju jezika i kulture srpskog naroda, a neki već prebacuju i daju komentare na nešto što nisu ni vidjeli.

Predsjednik Srbije je rekao i da ima zamjerki da Srbija samo daje RS, i poručio da će pomagati i Federaciju ali i dodao da uopšte nema problem da neko ulaže u Novi Pazar ili Sjenicu.

On je kao primjer naveo to da je mađarski premijer Viktor Orban rekao da će ta zemlja pomagati mađarske privrednike kreditima i podvukao da uopšte sa tim nema problem, već naprotiv, jer je to novac koji će ući u Srbiju.

“Šta je problem, nikako ne razumijem zašto toliko malo povjerenja imamo već idemo sa predrasudama o nečemu što ništa ne znamo”, dodao je.

Kako je rekao, stav Srbije je poštovanje teritorijalnog integriteta BiH kao i teritorijalnog integriteta RS u okviru BiH.

“To je stav koji ponavljam iz dana u dan”, podvukao je Vučić i rekao da se nada da oni koji povjerenja nemaju, da će ga izgraditi.

Naglasio je da smatra da je to najbolja politika koja čuva mir na ovim prostorima i od koje svi imaju najviše koristi.

Normalno je da pomognemo srpskom narodu i mislim da su vrtići i škole mnogo bolje “od slanja bombi i granata” rekao je Vučić i dodao da se apsolutno slaže sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom o saradnji Srbije i RS i poručio da se nada da će ona biti još bolja.

(RTS)