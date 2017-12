Vučić: Srbija ne može ćutati na na hrvatski zakon koji Srbe proglašava agresorima!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se samo Srbija odgovorno ponašala povodom presuda Haškog tribunala, naglašavajući da Srbija ne može ćutati na to što su Srbi i Srbija hrvatskim zakonom o ratnim veteranima proglašeni agresorima.

“Ćutao sam više dana. Pitao sam ljude iz EU šta hoće i šta očekuju od nas? Da ćutimo? To je nemoguće. Nemoguće je i da to prećutimo. Srbija i Srbi su ubačeni u zakon kao agresor, što ne odgovara istini”, rekao je Vučić sinoć za TV “Hepi”.

Vučić je podsjetio da se rat vodio u AVNOJ-evskim granicama Hrvatske i da je riječ o građanima koji su željeli da žive na teritoriji bivše Jugoslavije.

On je istakao da se čini da se, povodom presuda Haškog tribunala, samo Srbija odgovorno ponašala, mnogo odgovornije nego neke članice EU, kao na primjer Hrvatska, jer zvanični Beograd nije nijednu presudu hvalio ili kritikovao, pogotovo ne nepravosnažne presude.

“Srbija nije pokazivala različite aršine, nismo pokazivali ni radost, ni tugu. Čini mi se da smo se odgovorno ponašali”, naglasio je Vučić.

Vučić je podsjetio da je na dan nepravosnažne presude generalu Ratku Mladiću rekao da Srbija poštuje sve tuđe žrtve.

“Smatram da samo ako poštujemo tuđe žrtve imamo pravo da govorimo i o srpskim žrtvama. Neću da mi govore da smo isti sa onima koji neće da vide tuđu žrtvu, 30.000 ubijenih Srba u BiH”, rekao je Vučić, koji je podsjetio i da u Sarajevu danas živi manje od 2.000 Srba, dok ih je prije rata bilo više od 157.000.

On je napomenuo da su bošnjački vojni komandanti Sefer Halilović i Naser Orić oslobođeni, iako je srpsko Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu dalo dokaze o njihovom ličnom učešću u zločinima, dodajući da za vađenje očiju srpskom sudiji, koje je izvršio Orić, postoje tri živa svjedoka koja su to vidjela.

Vučić je rekao da bi Srbija mogla da dospije do punopravnog članstva u EU već 2023. ili čak 2022. godine, ukoliko riješi odnose sa Prištinom, ali da on nije pretjerani optimista o pitanju rješenja “kosovskog čvora” jer u Prištini ne postoji nikakva volja za kompromisom, ali isto tako ni u velikom dijelu srpske javnosti.

On je rekao da bez dogovora sa Srbijom nema stolice za /samoproglašeno/ Kosovo u UN, te da u ovakvim uslovima političke polarizacije i postojanja multipolarnog svijeta ne postoji nikakva šansa da Kosovo dobije stolicu u UN, osim uz dogovor sa Srbijom.

Predsjednik Srbije je naglasio da u tom dogovoru Srbija “mora da ima nešto, a ne da nema ništa i da bude ponižena”, te dodao da o svom viđenju rješenja kosovskog pitanja ne želi o tome da govori sada, već će to učiniti u martu ili aprilu iduće godine.

“A što se tiče onih koji misle da je dovoljno da pritisnete Srbiju i da kažete – vi morate da prihvatite sve, zato što je interes južnog krila NATO-a… Ja vam kažem da me baš briga čiji je to interes. To nije interes Srbije”, podvukao je Vučić.

On je ponovio da Srbija ide ka EU, ali da želi najbolje moguće odnose sa Rusijom, koja je o pitanju Kosova i Metohije imala korektan odnos, odnosno stav da će pratiti politiku Srbije.

Vučić je rekao da ga ne pogađaju napadi na njega u nekim medijima i na Zapadu i u Rusiji jer to pokazuje da Srbija ima svoj, čvrst stav i da niko ne može da joj “lupa šamare” ili “lupa črvge”, te da je izbor Srbije da živi slobodno i da, koliko je to moguće u doba globalizacije, nezavisno i suvereno donosi odluke.

“Hodamo po tankoj žici i naš manevarski prostor za politiku neutralnosti je veoma sužen. Srbija se nalazi na svom evropskom putu i čuvaće svoje tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom. Za našu zemlju važni su bolji odnosi sa Amerikom, ali i SAD moraju da imaju razumevanja za Srbiju”, naglasio je Vučić.

On je rekao da se nada da će američki predsjednik Donald Tramp posjetiti Srbiju, ali da će prvo biti realizovan njegov sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

(Srna)