Vučić: Srbi neće prihvatiti samoproglašeno Kosovo za članstvo u EU

Obavezujući sporazum Beograda i Prištine do kraja naredne godine?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbi neće prihvatiti samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije u zamjenu za članstvo u EU.

Vučić kaže da se takav izbor stavlja pred Srbiju 10 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti južne srpske pokrajine.

On je istakao da se, od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine, od Srbije i Srba očekuje da to prihvati, postanu veliki i razumiju da su sve to izgubili.

“Ali, ono što ja govorim svuda, a pre svega u Briselu, jeste da Albanci smatraju Kosovo svojom teritorijom, isto tako i Srbi, što je u skladu sa našim Ustavom – da je Kosovo naša teritorija”, rekao je Vučić za Rojters.

On smatra da je potreban kompromis za bilo kakav dogovor, ističući da neće voditi do rješenja situacija u kojoj jedna strana sve dobija, dok druga nema ništa.

Vučić je ukazao da je rješenje moguće samo ako su obje strane zadovoljne ili bar djelimično.

Upitan kako tumači izjavu njemačkog ministra spoljnih poslova Zigmara Gabrijela da će Srbija postati članica EU samo ako prihvati nezavisnost samoproglašenog Kosova, Vučić kaže da to nije jedina opcija.

“Mislim da postoji više modela za Kosovo. Postoji mnogo različitih modela koje bi jedna ili druga strana teško prihvatile. Obe strane imaju nešto što je teško da prihvate i to su onda najbolji modeli. Ali za to je potrebno još mnogo razgovora, mnogo političke dobre volje i u Prištini, a ne samo u Beogradu, kao i u Briselu, da se dođe do kompromisa, umesto što bi se samo nastavljao pritisak na Srbiju”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije kaže da o eventualnom priznanju može da odluči samo narod koji većinski Kosovo i Metohiju vidi kao kolijevku svoje pravoslavne vjere.

“Srpski narod je taj koji će odlučivati o priznavanju nezavisnosti Kosova, narod je uvek taj koji odlučuje. Možda mislite da bi to moglo dobiti većinsku podršku u Srbiji, ali ja nisam tako siguran”, rekao je Vučić.

On ističe da su svi pravni principi i zakoni pogaženi prilikom proglašavanja nezavisnosti samoproglašenog Kosova.

“Sada bi oni trebalo da odustanu od toga, a mi da razumemo stvarnost i pokažemo razumevanje za odnose u svetu, kao i na Kosovu i Metohiji, da shvatimo da Kosovo nije celo naše, kao što su nas učili, ali da naravno i sve nije njihovo kao što pokušavaju da dokažu”, rekao je Vučić.

On je ukazao da će svako ko je realan, ozbiljan i razuman, tragati za kompromisnim rješenjima.

“Ako oni odbiju kompromisna rešenja, to neće biti prevelika tragedija, osim što će to biti loše vesti za srpsku zajednicu. Imaćemo tako zamrznuti sukob više decenija koji će u jednom trenutku, za 20 ili 30 godina, nažalost, biti odmrznut. Znate šta to znači”, rekao je Vučić.

On je objasnio da zbog toga toliko insistira na miru i stabilnosti, na pregovorima i rješenju.

(Srna)