Vučić: Posjeta članova predsjedništva neće biti otkazana

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće otkazati posjetu članova Predsjedništva BiH Beogradu, ali da će odgovorno biti analizirane izjave bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića, koji je iznio lični stav prema samoproglašenom Kosovu i drugim pitanjima koja se odnose na Srbiju, te će u skladu sa tim biti postavljena politika Beograda.



Vučić je rekao da će Izetbegovićeve izjave biti analizirane odgovorno jer se riječi rat, sukobi i priznavanje nekakvih teritorija ne potežu tek tako, ali da neće otkazati posjetu Predsjedništva Beogradu kao što je Sarajevo otkazalo posjetu bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića “zbog pet puta manje stvari”.

On je naglasio da je Izetbegović u intervjuu za “Dojča Vele” iznio lični stav prema samoproglašenom Kosovu i drugim pitanjima koja se odnose na Srbiju, tako da će i to biti uzeto u obzir i u skladu sa tim i postavljena politika Beograda.

“Naše reagovanje biće to da ćemo sve analizirati i uzeti u obzir šta su nečije želje i nadanja, i u skladu sa tim, kao odgovorna zemlja, zauzeti stav. To što neki govore da je na osnovu lažne vesti – pa, bolje da je ostalo onako, nego ono što smo mogli da čujemo, bolje da je rekao `da` – nego `nadam se da`, zato što je to `da` moglo da bude plod objektivnih okolnosti ko zna kakvih, ali `nadam se da` pokazuje lični odnos prema tome”, rekao je Vučić novinarima u Aranđelovcu.

On je potvrdio da će na današnjoj sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost teme biti i situacija u regionu sa posebnim osvrtom na BiH, razgovori u vezi sa Kosmetom, kao i pitanje organizacije i reorganizacije bezbjednosnih snaga.

Kada je riječ o EU integracijama, Vučić je istakao da EU neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.

On je naveo da mora da bude izvršena normalizacija stanja, “kako oni to kažu”, te dodao da, kako god da se to tumači, to je ono što EU očekuje.

“Nije to priznanje, niko to ne govori na taj način. Govore između redova, ali ne na taj način, ali ovo je ono što ja mogu da vam kažem”, rekao je Vučić.

On je istakao da je zadovoljan jučerašnjim sastancima u Briselu, gdje danas boravi i premijer Srbije Ana Brnabić, i dodao da su takvi sastanci važni, jer Beogradu predstoji veliki problem i “neće moći bez drastičnih promjena u odnosu, našem i sveukupnom odnosu prema Kosovu i Metohiji da postane članica EU”.

