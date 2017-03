Vučić: Odmjeravam svaku riječ i slovo koje izgovorim o BiH

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je teško oko političkih tema ujediniti zemlje zapadnog Balkana, ali da je važno da su svi saglasni da je ekonomija ono što može da pomjeri region unaprijed umjesto unazad, prenosi Tanjug.

Kada su u pitanju srpsko-bošnjački odnosi, Vučić je u četvrtak rekao da bez obzira da li se to dopada ili ne Banjaluci i Sarajevu, Srbi sa Bošnjacima moraju da žive u miru i onaj ko ne razumije to, ne može razumijeti ni kakva je budućnost i Srbije i srpskog naroda u cjelini.

“Treba da govorimo o transportnoj i saobraćajnoj infrastrukturi, energetskim projektima. Mislim da to svima odgovara i EU tu mora da pokaže veću i značajniju podršku. Mislim da smo oko toga svi saglasni. Oko političkih tema teško da možemo da se saglasimo”, rekao je Vučić, poslije Samita šefova vlada zemalja zapadnog Balkana koji je održan u Sarajevu.

On smatra da i EU razumije da na kraju mora da se vidi doprinos u kilometrima puteva, auto-puteva, željezničkih pruga, a ne u studijama predizvodljivosti, izvodljivosti…

“Verujem da je to korisno i uvek kada razgovarate to je važno, to je korisno, to je blagorodno, lekovito, delotvorno, ali mora da bude više konkretnog i dobro je da smo danas o tome razgovarali”, rekao je Vučić.

Komentarišući Samit, premijer Srbije je rekao da je bilo varnica između njega i kosovskog premijera Ise Mustafe, precizirajući da mu je rekao da su posljednjih desetak dana napravili pet teških “faulova”.

Upitan da li može uticati da u BiH dođe do neke vrste pomirenja ili bar dijaloga između Srba i Bošnjaka, Vučić je rekao da ne može uticati, naglašavajući značaj odnosa Srba i Bošnjaka za mir i stabilnost u regionu.

“Ne mogu da utičem, ali mogu da govorim ono što mislim i onda kada se to ne dopada nekome u Sarajevu ili u Banjaluci – govorm ono što mislim. Pritom, čini mi se da odmeravam svaku reč i svako slovo koje izgovorim o BiH znajući koliko je politički trusno područje. Mislim da to činim na korektan način i znam da na kraju krajeva uvek platite cenu, jer niko time nije zadovoljan. Za mene je važno da ljudi ipak žive u miru i mi sa Bošnjacima moramo da živimo u miru. Onaj ko to ne razume čini mi se da ne razume ni kakva je budućnost i Srbije i srpskog naroda u celini”, rekao je Vučić, dodajući da je i to rekao na Samitu.

Što se tiče bezbjednosti u Sarajevu, kaže da se osjećao bezbejdno i da je zahvalan na gostoprimstvu ljudima.

“Lagao bi kada bi rekao da sam bilo gde osetio bilo kakav problem. Čak i ono malo ljudi što me videlo, a to je desetine, a ne hiljade, koji su mogli negde da me vide uvek su me pristojno, kulturno i vrlo civilizovano pozdravljali. Hvala na gostoprimstvu ljudima”, rekao je Vučić.

Kada su u pitanju predsjedničkih izbori u Srbiji i da li očekuje pobjedu u prvom krugu, Vučić je rekao da je moguće ono što narod kaže.

“Dakle, moguće je to, moguće je da izgubim u prvom krugu, moguće u drugom krugu. Deset veoma snažnih kandidata se udružilo i njih desetorica su protiv mene. Da bih pobedio u prvom krugu treba da dobijem više glasova od njih desetorice zajedno i nevažećih listića, tako da nije to lako i jednostavno, ali ja vjerujem u volju naroda. Verujem da narod dobro stvari razume iako je mnogo teško trpeti to, deset puta po deset laži na dnevnom nivou, jer tu nikakvog programa i plana nema, ali uveren sam da će građani Srbije umeti da donesu pravu odluku”, kazao je srpski premijer, prenosi Tanjug.

