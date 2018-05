Vučić odgovorio Amfilohiju: Crkvu poštujem, ali na jezik uvreda neću odgovarati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne želi da odgovara na jezik uvreda, da Crkvu poštuje, ali da to ne znači da u svemu treba da misli isto kao vladika Amfilohije.

“Izabraću pravo da razmišljam o budućnosti zemlje, kao što razmišljma o budućnosti naroda. Poštujem njihov stav, a na jezik uvreda nikad neću odgovarati, ne pada mi na pamet da u to ulazim”, rekao je Vučić.

Ako neko misli da je to u redu, kaže, on nema ništa protiv.

“Vjernik sam, ne idem baš svake nedelje na liturgiju i čini mi se da Crkva nikad nije imala bolji odnos s državom, ali to ne znači da treba da mislim u svemu isto kao vladika Amfilohije”, rekao je Vučić.

Upitan smatra li da iza takvih napada stoje i neki drugi, “viši interesi”, Vučić je rekao da ima i mnogo drugih koji ga svakog dana napadaju, a da je njegova obaveza da se bori.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je sinoć da za Kosovo važi ono što piše u Psalmima: “Snaga nije u broju, snaga je u Gospodu”.

“KiM je svetinja, to znaju svi koji imaju osjećaj za istinsko ljudsko dostojanstvo. Ali, to ne razumiju ovi kojima je kosovski zavjet poklonjenje smrti. To pokazuje koliko je “brozomora” zavladala i da je vrijeme na površinu izbacilo ljude koji misle da su neke vođe, a ne znaju da je Carstvo Nebesko jedina realnost ovog svijeta. Ali, to su shvatili Srbi na KiM i zato opstaju – izjavio je mitropolit Amfilohije.

Prema njegovim riječima, rečenicu patrijarha Irineja da “sve što je na silu oteto može da se vrati, dok poklonjeno ne može nikada” treba da “shvate i naši punoglavci koji ne znaju šta je narod i istinski čovjek, nego sve žrtvuju debelom crijevu, prihvatajući evro-američku civilizaciju koja je gora od komunizma”.

