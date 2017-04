Vučić o protestima: U redu je dok je mirno

Vučić slavio pobjedu uz trubače do tri sata ujutro

Nikolić predsjednik do 31. maja, a zatim "ko je premijer i šta sa SNS-om"

Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u vezi protesta u Beogradu da u Srbiji svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje.

Kako navodi, to je u redu sve dok je mirno.

“Mi smo demokratska zemlja i svako ima pravo da bude srećan ili nesrećan zbog izbornih rezultata. Zamislite kada bih ja pozvao sve svoje pristalice da idemo da slavimo”, rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da “nema vremena” za proteste jer treba da se “radi i bude još marljiviji”.

“Onaj ko ima vremena uvijek je u redu da protestuje dok je to mirno… i nadam se da se neće vidjeti neodgovornost nekih političara koji su ranije pozivali na nasilje, a sve dok neko izražava da li je za ili ne, dok je to na vikanju… to je sve okej”, rekao je Vučić.

Vučić je još dodao da će vlada finansijski pomoći organizacijama udruženja sa Kosova “da ponovo naprave onaj zid plača koji su im srušili”.

Na pitanje o rezultatima izbora, rekao je da se čekaju konačni podaci, ali da očekuje da će osvojiti 56 odsto glasova.

Ukazao je da dolaze rezultati sa Kosova i Metohije, gdje je dobio 80 odsto glasova.

(Tanjug)