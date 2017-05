Vučić: Nevažno šta Zaev priča, čekamo ih na glasanju u Unesku

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne interesuju uvrede koje mu je, kako kaže, uputio mandatar za sastav nove Vlade Makedonije Zoran Zaev i poručio da će suditi po djelima, odnosno po tome kako će se Makedonija postaviti kada se bude glasalo za prijem Kosova u članstvo Uneska.

Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Odžacima, rekao da je za njega uvek važnije kako će se neko odnositi prema Srbiji, nego prema njemu lično.

“Kada dođe glasanje u Unesku, onda ćemo videti hoćete li da ispunite šta ste rekli”, rekao je Vučić.

Dodao je da, za razliku od Zaeva, ne želi da govori šta misli o njemu, jer, kako je rekao, nije na njemu da izlazi sa svojim stavovima, već je na građanima Makedonije da to zaključuju.

“On predstavlja drugu po veličini stranku u Makedoniji. Imaće priliku da formira Vladu. Vidjećemo, sudićemo po djelima. Ne smeta mi što je mene lično vrijeđao, to govori više o njemu, nego o meni. Ne žurim da odgovaram na takav način”, rekao je Vučić.

Premijer je istakao da još nije dobio odgovor na pitanje kada se rukovodstvo Srbije ponašalo nacionalistički i šovinistički.

“Uvjeren sam da nećemo ni dobiti taj odgovor, jer se to nije dogodilo. Valjda je to nekome trebalo u nekom trenutku”, zaključio je Vučić.

Dodao je i da ne želi da komentariše odnose u Makedoniji i naglasio da ga jedino interesuje da “Srbiju ostave na miru”.

“Mi nikakvih problema nemamo, neka oni rade svoj posao. Imao bih i znao šta da kažem, različite su mi procjene na duži i kraći rok, ali mali sam ja čovjek za njih. Oni znaju bolje od mene. Svu sreću im želim. A to što ne prestaje da me pominje, šta ću ja, nije to valjda do mene”, rekao je Vučić.

Upitan kako će se “zategnuti odnosi” razvijati nakon imenovanja Zaeva na funkciju premijera, Vučić je rekao da odnosi nisu zategnuti.

“Mi nemamo zategnute odnose i ja ćutim i niste čuli nijednu moju izjavu povodom Makedonije. Ako sam kritikovao, to je bilo jer su podržavali ulazak Kosova u Unesko. Sve ostalo su bili naši odgovori na uvrede koje je iznosio Zaev. Imamo normalne ekonomske i trgovinske odnose. A to da iskazujem neko divljenje, ne osjećam to i ne znam zašto bih to činio”, rekao je Vučić.

“Ne bih o uvredama Haradinaja, ali šta je sa ZSO”

Vučić je rekao i da nema namjeru da bilo šta doda na izjave i uvrede Ramuša Haradinaja, ali je istakao da Zajednica srpskih opština, iako je sve dogovoreno u Briselu, ni četiri godine od tada nije formirana.

Kako je rekao, očigledno je da za to ne postoji nikakva želja u Prištini i naveo da je svojevremeno rekao i da ćemo se mi Srbi pozivati na Briselski sporazum, a da ostaje pitanje kako će ga neki drugi sprovoditi.

Vučić je dodao da to mora biti jedna od tema o kojima će se razgovarati u narednom periodu.

A to što mi mirno i staloženo odgovaramo na sve uvrede i što ne želimo teškim riječima da odgovaramo na takve stvari ne znači da smo imalo slabiji od bilo koga, poručio je.

“Za EU bi bilo poniženje da Haradinaj bude pregovarač”, smatra Vučić.

Premijer je naveo i da bi bilo ponižavajuće i poražavajuće za EU prije svega da Ramuš Haradinaj bude u sastavu delegacije Prištine u dijalogu u Briselu, i da smatra da EU ne može to da dozvoli.

(RTS, Tanjug)