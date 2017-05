Vučić: Neće biti “Velike Albanije”, građani da ne brinu

Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da građani Srbije ne treba da brinu zbog izjava nekadašnjeg vođe OVK-a Ramuša Haradinaja, jer neće biti nikakve “velike Albanije”.

Vučić kaže da Haradinajeve izjave, poput najnovije, da Vašington treba da riješi stvari između Beograda i Prištine, ako Brisel ne može, vidi kao dio usaglašene politike čiji je Haradinaj “proteže”.

“Rekao bih da je riječ o usaglašenoj politici svih, samo su našli svog ‘protežea’, Haradinaja, koji to treba da izgovara”, rekao je Vučić novinarima.

On je dodao da razumije i nervozu Albanaca i zašto to moraju da ponavljaju svaki dan, te da razumije i to da im se žuri, ali da građani Srbije ne treba da brinu.

“Neće oni da naprave nikakvu ‘veliku Albaniju’. A, ja da im prijetim ne mogu, niti mi pada na pamet”, istakao je Vučić.

On je dodao da su Albanci ozbiljan narod koji on nikada nije potcjenjivao.

“Nikada nisam potcjenjivao Albance, riječ je o ozbiljnom narodu, koji moramo da poštujemo. Ali, da oni pokore Srbe, pokore Srbiju, ponize Srbiju, unište Srbiju, taj film niko neće moći da gleda, pa ni oni”, poručio je Vučić.

