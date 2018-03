Vučić: Neće biti srpskih poraza, nije vrijeme za igru sa Srbijom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji da je Beograd zahvaljujući oštroj, ali pametnoj i odgovornoj politici, jasno stavio do znanja da ni sa Srbijom ni sa Srbima ne mogu da se igraju, te da se Srbima više nikada neće ponoviti “Bljesak” ni “Oluja”.

“U moje vreme neće biti srpskih poraza”, poručio je Vučić, gostujući na RTS neposredno nakon razgovora sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federikom Mogerini u Beogradu i telefonskog razgovora sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom u kojim su dominantna tema bili Kosovo i Metohija.

Govoreći o medijskim navodima da je bio spreman da pošalje vojsku na Kosovo, Vučić je rekao da neće da govori o spekulacijama, ali da je on po Ustavu nadležan za komandovanje Vojskom Srbije, te da je njegov posao da štiti srpski narod i građane.

Prema njegovim riječima, takva odluka nije donesena, ali su poslije svega “neki dobro razumeli da sa Srbijom nije vreme da se igraju”.

“Kosmet je dio teritorije Srbije po Ustavu, imamo posebna pravila, ali i drugi moraju da ih poštuju, a to je da nema dugih cevi i da nema oružane sile na severu Kosova bez dozvole lokalne zajednice u skladu sa briselskim sporazumom i aktima koje smo potpisali i dogovorili sa NATO-om. Ako se to desi, onda moramo da vidimo šta da radimo kako bismo zaštitili naš narod”, poručio je Vučić.

On je dodao da se nada i da će dati sve od sebe da nikada ne donese takvu odluku.

“Ipak, podrazumeva se da je to jedna od mogućnosti koju uvek razmatram kada je srpski narod ugrožen. Podrazumeva se, to je moja ustavna mogućnost, ustavno pravo i ustavna obaveza kad su zemlja i srpski narod ugroženi”, rekao je srpski predsjednik.

On je podsjetio da je više puta kao predsjednik rekao da se nad Srbima više neće ponoviti “Bljesak” ni “Oluja”.

“Nekoliko puta sam rekao, moje reči nisu šala, do svojih reči držim posebno kada su ozbiljne i odgovorne. Nikada više neću dozvoliti da se Srbima ponovi ‘Oluja’ i ‘Bljesak’, jer, imaćemo traume i ožiljke narednih stotinu godina posle teških poraza koje smo doživeli, i ćutanja, i činjenice da smo se pravili gluvi i slepi kada su nam se najteže tragedije našeg naroda dešavale”, poručio je Vučić.

On je naglasio da ne treba potcjenjivati obavještajne podatke koje ima Srbija.

“Nismo mi Amerika, Rusija, ali nemojte da potcenjujete svoju zemlju, dobro znamo šta su oni radili. Jednog dana kada prođe sve ovo pokazivaću na mapi šta su radili juče i prošli put, gde su uz podršku stranih medija u Srbiji i naših političkih protivnika pokušavali da pokazuju kako je za nešto Srbija kriva. Iako neki voz nisu videli, na vozu nije pisalo Kosovo i Velika Srbija, već samo `Kosovo je Srbija`. Zamislite da mi svakoga ko unese pasoš Kosova uhapsimo i kažemo – to je strašna provokacija”, rekao je Vučić.

On je istakao da će se Srbi na Kosovu i Metohiji boriti za interse svog naroda, samo što će to sada da rade bez Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, koji su juče pokazali šta o njima misle.

“Tukli su ministra u kosovskoj vladi, izubijali. Marka Đurića vodili za kravatu, pa da kolenima udara o beton”, naveo je Vučić.

On je naglasio da se i, uprkos tome, stvari mogu rješavati samo razgovorom.

“Kakvim, u kom formatu, videćemo u budućnosti. Kad imate najteže sukobe, najteže ratove, morate da težite da ih rešavate razgovorom. Kako će to da izgleda, to ćemo da vidimo”, rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je zaključio da je veoma važno da EU kada priča o Kosmetu više neće kao problematične navoditi obje strane.

(RTS)