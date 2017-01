Vučić: Ne pada mi na pamet da štitim bilo kojeg zločinca

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu ne pada na pamet da štiti bilo kojeg zločinca, bez obzira koje ime i prezime nosi.

“Kao što nisam štitio one koji su imali naše ime i prezime, a činili su zločine, ne pada mi na pamet da štitim one koji imaju albansko ime i prezime, ili bilo čije ime i prezime, a koji su činili najteže zločine”, rekao je Vučić za RTS.

On je, komentarišući proteste Albanaca zbog hapšenja Ramuša Haradinaja, naveo da su, ma gdje se nalazili, Albanci veoma dobro organizovani i povezani, te da kao takvi prave neprilike i neprijatnosti zemljama domaćinima.

“Je li iko rekao sebi: da li mi možda štitimo ratnog zločinca? I to je moje pitanje za one koji pokušavaju da mi pošalju poruku ili me zivkaju telefonom, objašnjavajući mi da se Srbija nije ponijela onako kako je trebalo da se ponese i da nije trebalo da traži izručenje Haradinaja”, kaže Vučić.

Tužilaštvo Srbije za ratne zločine tereti Haradinaja da je odgovoran kao naredbodavac, ali i kao neposredni počinilac 63 ubistva.

Ramuš Haradinaj uhapšen je 4. januara u Francuskoj po potjernici Srbije i određen mu je pritvor dok Srbija ne dostavi zahtjev za izručenje.