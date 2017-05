Vučić najavio: Povećanje plata i penzija veće nego ikad

Povećanje plata i penzija biće značajnije nego do sada, u stvari najveće do sada, najavio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić i poručio da će iduće godine biti jošš veće.



Odgovarajući na pitanje novinara o suficitu u budžetu i mogućnostima za povećanje plata i penzija u vezi s tim, premijer je rekao da će to biti više nego do sada.

– Za to postoje brojni razlozi, prije svega to što smo štedeli, zaradili, što su ljudi bili strpljivi i trpeljivi, a brojke o suficitu to nedvosmisleno potvrđuju. Ti su podaci bolji nego oni koje je prethodni put saopštio, a taj je novac ušteđen i narod će, poručio je, od toga polako početi da ima koristi – rekao je.

– Iz našeg ugla veliko povećanje, iz ugla naroda nikad dovoljno, ali najveće do sada – poručio je.

On je rekao da je u martu prosječna plata u Srbiji bila 391 evro, a da prije kraja godine treba da bude 430 do 440 evra.

Naravno, primijetio je, dobijaće samo ono sto je zaradio, jer ništa ne može da padne s neba.

Premijer je obišao danas Rudarski basen Kolubara, Polje D u Medoševcu, gdje je razgovarao sa radnicima i poželio im srećan Praznik rada, uz zahvalnost što su, kako je rekao, uvijek bili tu za svoju državu.

Tom prilikom najavio je i da će Vlada ove godine uložiti oko 250 miliona evra za nabavku neophodnih mašina i opreme u Rudarskom basenu “Kolubara” i dodao da je neophodno da se poveća nivo proizvodnje i struje i uglja kako bi se makar dostigao nivo proizvodnje iz 2016. godine.

(Blic)