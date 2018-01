Vučić: Nadam se boljim odnosima Srba i Bošnjaka u BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je u subotu tvrdnje da u odnosima Srbije i Hrvatske postoje provokacije srpske strane i poručio da je uvijek spreman za posjetu Zagrebu, susret i razgovor s hrvatskom kolegicom Kolindom Grabar Kitarović.



Vučić je u intervjuu za beogradski list Kurir ocijenio kako su srpsko-hrvatski odnosi, te srpsko-albanski odnosi “kičma i leđna moždina na Balkanu”.

“Spreman sam uvijek razgovarati s Kolindom Grabar Kitarović. Lično je poštujem, nikad nismo prelazili granice pristojnosti i ukusa u razmjeni naših argumenata. Ja sam otvoren za razgovor, da kažemo otvoreno jedni drugima što imamo. Nema problema”, poručio je Vučić.

Na pitanje “zašto se stalno čini” da i Srbija i Hrvatska “imaju politiku provokacija”, Vučić je odgovorio protivpitanjem: “A koje su to provokacije bile sa naše strane?” i ocijenio da su odgovori iz Beograda Zagrebu “rijetko bili” njegovi odgovori.

“Rijetko su to bili moji odgovori. Ako vi smatrate da je odgovor i strašna uvreda to što sam na pitanje hrvatskih medija o nestalim osobama rekao da ćemo učiniti sve što možemo da pomognemo poridacama nestalih u Hrvatskoj. Da pronađemo bilo kakve tragove, kao što smo radili u vezi sa Sotinom”, rekao je Vučić, zamjerivši što se tema nestalih diže na visok politički nivo.

“Ali nemojte to podizati na tu politički nivo jer je i dalje više nestalih Srba nego Hrvata. To je činjenica. I ako je to uvreda, onda mi kažete da sam pogriješio, da sam nekoga uvrijedio. A nemojte mi samo govoriti da ima sukoba i trvenja jer ne postoje”, rekao je predsjednik Srbije. On je ponovio neke ranije zamjerke Hrvatskoj, među ostalim da je u zakonu o braniteljima Srbija ocjenjena agresorom, i rekao kako takvih provokacija u Srbiji nema.

“Ne želimo se svađati. Hoću ići u Zagreb, hoću razgovarati. Hoću se dogovarati o mnogim stvarima”, rekao je Vučić i podsjetio da je Beograd odgovorio na zahtjeve Hrvatske i hrvatske zajednice u Srbiji o obnovi kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, otvaranju muzičkog odjela u školi u Sonti, asfaltiranju ulica u Tavankutu, finansiranju medija Hrvatska riječ u Subotici.

Na pitanje da prokomentariše situaciju u BiH u izbornoj godini, on je naglasio kako se nada boljim odnosima Srba i Bošnjaka, ocijenivši dobre odnose Srba i Hrvata u BiH kao “neku vrstu paradoksa” u poređenju s odnosima na relaciji Beograd-Zagreb.

“Nadam se miru, stabilnosti, boljim, otvorenim i korektnijim odnosima između Srba i Bošnjaka. Odnosi Srba i Hrvata u BiH su već veoma dobri. To jest neka vrsta paradoksa – s jedne strane imamo Hrvatsku, gdje su provokacije česte, a u BiH su Hrvati korektni prema nama i nema tenzija”, ocijenio je predsjednik Srbije u intervjuu za beogradski list Kurir.

Po njegovom uvjerenju, “Srbi i Hrvati u BiH sebe doživljavaju kao ugrožene kategorije stanovništva” i otud je među njima drugačiji odnos.

Vučić je ocijenio i da će u 2018. za Srbiju biti važno da pokuša normalizovati odnose s kosovskim Albancima.

“Za nas je važno da pokušamo s Albancima postići dogovor. Srbi i Albanci predstavljaju dva najmnogoljudnija naroda na zapadnom Balkanu”, rekao je Vučić, poručivši i kako je svjestan da će bilo kakvom dogovoru postojati snažni otpori na obje strane.

(Agencije)