Vučić: Mogu da govore šta hoće, ali ne mogu da čine šta hoće

Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija zna šta je njena teritorija i šta su interesi njenih građana, te da oni koji prijete “Velikom Albanijom” mogu da govore šta hoće, ali ne mogu da čine šta hoće.

“Ne znam šta ćete da formirate, ne znam gdje ćete da formirate, ali na teritoriji Srbije to nećete. Za to imate moju riječ, a dobro znate da držim do riječi koju dam”, istakao je Vučić danas u Leskovcu.

On je rekao da nije slučajno u Jasenovcu tri godine zaredom govorio da se “Oluja” i “Bljesak” neće ponoviti, iako zna da se ne mogu ponoviti na istoj teritoriji, već da želi da upozori druge da treba da znaju da Srbija želi mir i stabilnost, ali da neće dozvoliti otimanje teritorije niti ponižavanje.

Vučić je poručio građanima da ne treba da ih plaše izjave o stvaranju nekakvih novih država na uštrb teritorije Srbije i istakao da će Srbija sačuvati mir i stabilnost.

“Za mene je stepen agresije koji oni pokazuju nevjerovatan”, rekao je Vučić i ukazao da Beograd reaguje mirno, da tuđe ne traži i neće, ali da svoje ne da.

Komentarišući nedavne poruke iz Tirane, Prištine, te Preševa i Bujanovca na jugu Srbije u kojim se potencira stvaranje “Velike Albanije”, Vučić je ocijenio da je očigledno riječ o koordinisanoj akciji, koja ima podršku najmanje jedne strane bezbjednosne službe.

“Zašto sada i šta im je sada namjera”, upitao je Vučić, dodavši da nije isključeno da kontinuitetom priče o “Velikoj Albaniji” oni koji se za nju zalažu “žele da tu priču legalizuju odnosno da postane normalno da se o tome govori”.

Vučić je naveo da nije isključeno da se preko Srbije prijeti nekom drugom – “gađaju Srbiju, a ciljaju nekog drugog”.

On je rekao da postoje indicije da jedna velika zemlja ima svoj interes u plasiranju priče o “Velikoj Albaniji” i najavio da će on kroz razgovor sa liderom te zemlje, koju nije želio da imenuje, vidjeti šta je posrijedi.

Oni koji prijete, kaže Vučić, treba da znaju da se granice u savremenoj Evropi ne prave na uštrb teritorije, Ustava i građana Srbije i da treba da razmisle o svojim porukama.

“Žele da Beograd reaguje da bi oni bili žrtve. Upravo stoga je i ubačen Jonuz Musliju da od njega prave svog nacionalnog heroja i da kaže da i Vučić zna da će biti formirana ‘Velika Albanija’, ali da to ne smije da kaže svom narodu. Evo ja poručujem Musliju da mi znamo šta je naša teritorija, šta je naš Ustav. Ne znam šta će oni formirati, ali neće to formirati na teritoriji Srbije”, naglasio je Vučić.

Premijer Vučić je zahvalio evropskom komesaru za susjedsku politiku Johanesu Hanu što je rekao šta misli o ponašanju Albanaca, a što je naišlo na oštro negodovanje Prištine.

(Srna)