Vučić: Mile na svakih 300 metara ima srpsku zastavu

Dodik: Pretpostavljam da ima pritisaka na Vučića da me uhapse

Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da političari u Srbiji i Republici Srpskoj ne moraju uvijek isto da misle, ali ne smiju da zbog svojih liderskih sujeta ugroze Srpsku ili Srbiju.



Vučić je naglasio da su odnosi koji su u posljednje vrijeme uspostavljeni drugačiji od svega što su Srbija i Srpska do sada imali.

“Rekao sam to /predsjedniku Republike Srpske/ Miloradu Dodiku. Nikada neću nikakav pritisak da vršim, ali znam da su to neki drugi radili, da su se ponašali kao veliki šefovi. Rekao sam mu – ja ću ti reći šta ja mislim, a ti uradi šta ti misliš”, rekao je Vučić, gostujući sinoć u emisiji na Hepi televiziji u kojoj se kao gost iznenađenja pojavio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Vučić, koji je i kandidadat za predsjednika Srbije, naglasio je da ko god u budućnosti bude na čelu Srbije i Srpske mora da zna da su uspostavljeni i temelj, i prva i druga ploča koju niko ne smije da dira.

On je zahvalio Dodiku što su Srbija i Srpska zajednički obilježavaju značajne datume iz srpske istorije.

“Što se Mileta tiče, mislim da je on uspio da uradi veliku stvar koju mi ovde još nemamo. Mile, na svakih 300 metara ima srpsku zastavu. Mi taj kult nemamo iako sam ja rekao da ćemo i mi to uraditi”, rekao je Vučić, i dodao da je to jedna od stvari u kojoj Srbija treba da se ugleda na Srpsku.

On je ponovio da je stabilnost regiona ključni preduslov za mir i budućnost i da će Srbija nastaviti da se bori za nju.

Govoreći o kampanji, Vučić je naglasio da je vodio najčistiju moguću kampanju, dok su njegovi protivkandidati vodili najprljaviju politiku i da će oni, bez obzira na to, svi biti poraženi.

Vučić kaže da su oni koji su sa njim ušli u trku za predsjednika Srbije već pripremili primjedbe za nedjelju, 2. april, kada se održavaju izbori, ali da će izbore izgubiti.

“Neki od njih su koristili nasilje, a ja im poručujem da se više neće ponoviti nasilje. Hoćemo da se takmičimo u auto-putevima, da jačamo našu ekonomiju i ne pristajemo na ucjene”, poručio je Vučić.

Vučić je u dijelu emisije u kome su se javnosti predstavili njegov otac Aneđelko i majka Angelina, rekao da su svi u porodici rodoljubi. On je rekao da je sredini između oca, brata i sina koji su izuzetno proruski orijentisani i majke, koja je naklonjenija Zapadu.

(Srna)