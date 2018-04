Vučić: Kosovski pravni sistem ne predviđa mogućnost osnivanja ZSO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zajednica srpskih opština ne može da bude osnovana po sadašnjim kosovskim zakonima, ne samo zato što tako nije dogovoreno Briselskim sporazumom i planom za njegovu primjenu, nego i zato što sadašnji kosovski pravni sistem ne predviđa takvu mogućnost.

Vučić je novinarima u Kragujevcu rekao da je članom dva Briselskog sporazuma predviđeno da se zajednica srpskih opština uspostavi Statutom i da će “pravne garancije za njeno uspostavljanje biti predviđene pozitivnim propisima”.

“Navedenim propisom je potpuno jasno, a to je i prva tačka Implementacionog sporazuma, da moramo i jedni i drugi, u Beogradu i Prištini, da upodobimo svoje pravne institute i pravni poredak tome”, rekao je Vučić.

On je istakao da je implementacionim planom predviđeno, da tek kada se sve izmijeni u skladu sa Briselskim sporazumom i tim planom, dolazi potvrda Ustavnog suda samoproglašenog Kosova “koji ima samo da potvrdi i ništa drugo”.

“Sve su promašili i nigde im ne piše da imaju prava da govore u ovom trenutku, već tek posle izmene pravnih propisa. Tačke jedan i dva implementacionog plana jasno govore o tome”, rekao je Vučić.

On je naglasio da sada u kosovskom pravnom sistemu nije predviđena mogućnost osnivanja Zajednica srpskih opština i da ona ne može da bude osnovana na osnovu današnjeg pravnog okvira.

“Nigde ne piše da oni imaju pravo da ocenjuju ustavnost Briselskog sporazuma. Ne može da ima njihov Ustav veću pravnu snagu od Briselskog sporazuma. Nigde ne piše da to može tako da bude”, rekao je Vučić.

Portparol EU Maja Kocijančič rekla je nedavno da će Zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa kosovskim zakonima i da će “primjedbe i zaključci ustavnog suda na Kosovu poslužiti kao osnova za dalju razradu Statuta zajednice srpskih opština”, na šta su reagovali zvaničnici Srbije tvrdnjama da Briselskim sporazumom nije tako dogovoreno.

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zapitao je odakle proizlazi pravo ustavnog suda Kosova da jednostrano poništava odredbe i principe dogovorene Briselskim sporazumom o uspostavljanju Zajednice srpskih opština.

Razgovor sa Merkelovom neće biti lak

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutrašnji razgovor sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel neće biti lak.

“Razgovori neće biti laki, imam već ko zna koliko neprospavanih noći, i razmišljam na koji način nešto da Merkelovoj kažem – kako da situacija u Srbiji bude nešto drugačija, popravljena i poboljšana, ali su oni velika sila, a mi smo mali. Ne znam da li ću uspeti”, rekao je Vučić.

On je istakao da je napredak to što se danas razgovara na civilizovan način, a ne jezikom sukoba, puškama i “velikim Albanijama”, kako to želi predsjednik Kosova Hašim Tači.

Vučić će sutra razgovarati u Berlinu sa Merkelovom o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima.

Iz kabineta Merkelove saopšteno je da će biti razgovarano i o evropsko-političkim temama.

(Srna)