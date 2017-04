Vučić: Janković i Jeremić žele da ukinu demokratiju

Izabrani predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da je suština onoga što čini „bivši režim” da se napravi atmosfera da se sve uruši, da se delegitimišu sve institucije, da se sruši Srbija, te da uvedu novi princip da se na ulici sve rješava.



Vučić je, u emisiji „Ćirilica” na Hepi televiziji, kazao da su kandidati opozicije, koji sebe nazivaju „bivšim režimom”, već mnogo ranije pripremali za nasilje i urušavanje stabilnosti Srbije, na šta je ukazivao tokom predizborne kampanje.

„Govorili su da je to neistina i da ja tim upozorenjima plašim ljude u Sbriji. Onda su ih iznenadili izborni rezultati, jer neko ko je dobio pet odsto mislio je da će dobiti 20, neko ko je dobio dva odsto mislio je da će imati mnogo više. Vladao je šok među njima prve večeri, a onda je krenulo zakazivanje protesta”, objasnio je Vučić dodajući da su, da se ne bi oni pojavili, poslali mlade ljude, koje pokušavaju da zloupotrebe u svoje svrhe.

Rekao je da je od početka znao da „bivši režim” stoji iza toga, te dodao da su se večeras ogolili, kada ih je bilo najmanje, i kada su izneli pravi razlog, a to je – hoće da „smijene Vučića”.

„Hoće da ukinu demokratiju, hoće da ukinu institucije. Večeras smo došli do onoga što je stvarno što hoće, a to je da žele da smene Vučića. Trebalo je to već prvo veče da saopšte”, poručio je Vučić.

“Mnogima nije u interesu da Srbija bude stabilna”

Od prve večeri, kako je dodao, kada nisu željeli da čestitaju pobjedu, bilo mu je jasno šta planiraju, jer mnogima nije u interesu da Srbija bude stabilna.

Ukazao je da su onda izašli sa zahtjevom da traže uvid u izborni materijal, što im je omogućeno.

Podsjećajući na proceduru glasanja i prebrojavanja glasova, kao i obezbeđivanja vreća sa glasovima, rekao je da je zamolio RIK da otvori vreće sa dva biračka mjesta za koja su tvrdili da je bilo navodno više glasova nego listića.

Naveo je da su predstavnici „bivšeg režima” odbili da glasaju u RIK-u za otvaranje tih vreća, jer su znali da su slagali, i bilo je jasno da se radi o pokušaju najprljavijeg namještanja i najtežeg krivičnog djela izazvanja panike i obmanjivanja javnosti.

„Znali da su slagali, ali im nije palo napamet da ćemo tražiti da se otvore baš ta mesta. Iznenadili su se i rekli da su protiv toga, jer, kada je otvoreno, bilo jasno da je reč o notornoj laži.

“Znam da smo ubedljivo i pošteno pobedili i oni to ne mogu da podnesu, jer misle da su bolji, jer imaju više novca, bogatije su odeveni i rekli su da su pametniji od drugih”, primijetio je Vučić.

“Oni neće da dozvole da postoji demokratija. Njihovi zatevi su da se uvede diktatura u Srbiji, da bude kako kažu Janković i Jeremić. Cilj im je da rasture Srbiju! Neću im dati da rasture Srbiju, daću sve da zaštitim Srbiju, zato nema policije na ulicama”, istakao je Vučić i podvukao da neće dozvoliti da se trikovima ruši mir.

Nikada na političkoj sceni nisu bili ljudi koji se tako neodgovorno ponašaju, ocijenio je Vučić i dodao da mu je bilo jasno kako će se situcija razvijati kada nisu hteli da mu čestitaju nakon objavljivanja rezultata, jer ne žele da prihvate izborne rezultate.

Podsjetio je da je Boris Tadić izgubio od Tomislava Nikolića za svega 60.000 glasova, a ne milion i po, koliko je on dobio više od drugoplasiranog, pa je priznao poraz.

“Na ulici se neće ništa riješiti”

Predstavnici bivšeg režima međutim neće da priznaju poraz:

“Oni žele potpunu delegitimizaciju svake nove vlade u Srbiji. Oni žele da uvedu princim da sve što im se ne sviđa rešavaju na ulici. Na ulici ništa nećete rešiti”, poručio je Vučić.

Na primedbe zbog navodne medijske blokade, Vučić je istakao da je internet trenutno najjači medij, na kojem je 3,7 miliona ljudi.

On je zamolio većinsku Srbiju da reaguje mirno:

“Ljude koji predstvljaju većinu molim da budu mirni, jer, vidim, veliki je gnev na drugoj strani…Sve je veći bes”, primetio je.

Razlog za sve ovo je, kaže, samo jedan – visoka je cijena slobode i nezavisnosti slobodne i nezavisne zemlje.

“Ja sam bio predsednik vlade slobodne i nezavisne zemlje i to je moj najveći greh. To mi nikada neće oprostiti. Zato se sve ovo dešava”, rekao je Vučić.

„Ne mogu da podnesu da smo najpošetnije pobedili, jer misle da su mnogo bolji i pametniji samo zato što jedni drugima govore da su pametni, ali je važnije šta narod misli. Neće da dozvole da demokratija pobedi”, kazao je Vučić.

Njihovi politički zahtjevi su da se uvede diktatura u Srbiji, da se odlučuje na ulici.

„Neće niko da uvodi diktaturu u Srbiji. Svako ko je počinio prekršaj i krivično delo moraće da odgovara. Njihov cilj je da se rasturi Srbija, što im neću dati”, podvukao je Vučić.

