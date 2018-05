Vučić: Istina o ubistvu Olivera Ivanovića će se saznati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je uvjeren da će se saznati istina o ubistvu lidera Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda” Olivera Ivanovića i naglasio da Beograd ima “različitih čudnih indicija” o tom slučaju, ali da će to prepustiti nadležnim organima.

Prema njegovim riječima, kada se dogodi neki zločin, najvažnije je poći od motiva.

“Moje je pitanje – šta je moglo da bude motiv? Teško da ćete doći do bilo kakvog značajnijeg motiva, pa da kažete da su ubistvo počinili Srbi. I histerija koju su pojedini Srbi pokrenuli, uz podršku nekih ambasada, da iza ubistva sigurno stoje Srbi, od početka nam je jasno govorila da su tu u pitanju veoma čudne stvari”, rekao je Vučić za “Kurir”.

On je ukazao da Srbija nije dobila tražene satelitske snimke područja, uz obrazloženje da je bio maglovit dan, što je indikativno.

“Nismo dobili snimke da to proverimo. Jer sve bismo tim snimcima utvrdili. Na satelitskom snimku se sve vidi – gdje se nalaze lica koja su spaljivala automobil, u kom smjeru su pobjegli”, rekao je Vučić.

Osvrćući se na stavove Prištine u vezi sa ubistvom Ivanovića i pokušaje da se loptica prebaci na Beograd, Vučić kaže da prištinska strana nema nijedan dokaz da bi okrivila Srbe.

“Nemaju nijedan trag, pokušavali su da kažu da su to sasvim sigurno uradili Srbi, a nisu našli nijedan jedini dokaz, kao što vidite. Inače bi pohapsili sve Srbe što ih ima na sjeveru Kosmeta”, rekao je Vučić i naveo da strani faktori imaju više saznanja o slučaju Ivanović nego što im odgovara da to kažu.

Osvrćući se na odnose Srbije i Hrvatske, Vučić smatra da će Srbi i Hrvati imati bolju zajedničku budućnost i biti mnogo bliži nego što su to ikad bili, i nego što su to danas, bez obzira na dnevnu politiku.

“Na to će nas natjerati nužnost, život i potreba običnih ljudi. Bez obzira na sve to, na tragičnu sudbinu sopstvene porodice, smatram da mi i Hrvati imamo drugačiju, bolju i u nekoj meri zajedničku budućnost. Ne državu, već budućnost, da neko to ne tumači pogrešno”, rekao je predsjednik Srbije.

On je dodao da je spreman da oprosti i da njegov posao nije da svoje lične emocije doživljava ponovo i da za to koristi državu Srbiju, već da se ponaša racionalno i odgovorno.

Vučić je zaključio da je za njega lično i za Srbiju bolje da ne komentariše inicijativu hrvatskog predsjednika Kolinde Grabar Kitarović o prebrojavanju žrtava Jasenovca uz korištenje savremene forenzike.

(Srna)