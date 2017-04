Vučić: Imam dva ili tri kandidata za premijera Srbije!

Premijer Srbije i novoizabrani predsjednik Aleksandar Vučić poručio je danas, nakon sastanka sa patrijarhom srpskim Irinejom, da je akcenat njihovog razgovora bio na Kosovu i Metohiji i planovima za budućnost.

“Pričali smo o težini položaja našeg naroda na KiM i budućnosti njihovog opstanka. Moje obećanje je da ćemo Hram Svetog Save završiti tokom mog mandata. To je na radost ne samo vjerujućih, već i svih ljudi koji razumiju prioritete i dobrobit našeg grada. Razgovarali smo i o Hilandaru, dobro je kada država pomaže”, objasnio je premijer.

Vučić se osvrnuo i na negativne komentare i neumjesne fotomontaže na račun patrijarha koje kruže društvenim mrežama, kratko poručivši da “Tviter uopšte ne prati”.

“Valjda je i to neki novi princip, vidim da ima mnogo tih marksista, anarhista… Najbolje da ukinemo sve, i fabrike, i državu, da svako samog sebe izdržava. Ali mislim da ljudi sve to jako dobro vide. Danas imamo ponovljene izbore na 3 biračka mjesta, pa ćemo vidjeti šta ljudi misle”, ocijenio je on.

Kratko je, na pitanje novinara Kurira o potencijalnom nasljedniku na mjestu predsjednika Vlade Srbije, poručio da ima dva ili tri kandidata za tu poziciju.

“Moje je da u narednih mjesec dana izađem pred građane sa imenom novog premijera. Neki jesu, neki nisu iz SNS”, obrazložio je Vučić.

On je, povodom zahtjeva ministra za rad Aleksandra Vulina za smjenu rukovodstva RTS, naveo da nije zadovoljan radom javnog servisa, ali da odluka nije na njemu.

“To vam dođe kao zabava. Kada neko skupi 60 ljudi, odmah bi da ima 5 minuta na RTS, dok neko skupi 600 i nema ga uopšte. Što se protesta tiče, ja vidim da je mnogima svega preko glave, ali ih molim da ostanu strpljivi i da imamo praznik demokratije. Dok psuju i viču, to je sve OK. Ali ako lete kamenice, palice, pesnice, ta granica se ne smije preći”, uzvratio je Vučić.

(Kurir)