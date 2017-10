Vučić: Hojt Ji mi je hladnokrvno rekao ‘ne dirajte u Kosovo’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na televiziji Pink da njegov razgovor sa zvaničnikom SAD Brajanom Hojtom Jijem “nije bio lak“.

Kako kaže, zvaničnici SAD su došli da “ispunjavaju svoje interese, ne naše“.

“Nije bilo nepristojnih riječi, ali glavne teme bile su Kosovo i Rusija. Amerika podržava nezavisnu republiku Kosovo. Rekao mi je ’ne možete da dirate u teritorijalni integritet Kosova’. Odgovorio sam ’ a vi ste mogli da dirate u teritorijalni integritet Srbije prije devet godina. To sam mu u lice rekao’“, rekao je Vučić.

Na pitanje kako je Hojt Ji reagovao na to, Vučić je rekao:

“Hladnokrvno, on je profesionalac. Stavio mi je do znanja šta misli, rekao je super što si ti to rekao, prenio sam ti šta je poruka Amerike, ti to poštuj ili ne, znaš kakve su posljedice“.

Vučić je osim toga naveo da poslije mnogo godina “smeta prisustvo Srba na Kosovu“.

“Srbi se bude, ne zato što žele da zauzimaju, već da čuvaju ono što je njihovo. Srbija sjedi na svojoj stolici, a do kada će to moći niko ne može da garantuje. Kad Srbija više to ne bude mogla neki drugi će biti u Vladi i na mjestu predsjednika“, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pričao je na TV Pink o beogradskim izborima i mogućnosti da uz njih budu održani i parlamentarni, katalonskoj krizi, unutrašnjem dijalogu o Kosovu, vojnoj neutralnosti…

Takođe, Vučić je na Pinku govorio i o tome što je šef poslaničke grupe SNS donio njegov ispit na skupštinsku sjednicu.

Visoki zvaničnik Stejt departmenta Hojt Brajan Ji izjavio je u Beogradu da zemlje koje žele članstvo u EU moraju jasno to da pokažu.

“Zemlje koje žele da uđu u EU moraju jasno da pokažu tu odluku. Ne možete sjediti na dvije stolice, naročito ako su tako daleko”, rekao je Ji na 17. Srpskom ekonomskom samitu u beogradskom hotelu Metropol.

Nakon toga održan je sastanak Vučića i Jija, ali poslije sastanka nije bilo saopštenja o čemu su njih dvojica pričali, “dok ne odobri ambasada SAD”

“Iz saopštenja će se vidjeti šta je na sastanku govorio Ji, a šta je govorio Vučić ukoliko američka strana bude željela da to saopšti”, istakli su u Kabinetu po završetku sastanka, kojem je prisustvovao i ambasador SAD.

Kasnije je iz Vučićevog kabineta saopšteno da će Aleksandar Vučić “narednih dana saopštiti sadržaj odgovora na primjedbe koje je iznio zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hojt Brajan Ji”.

Na riječi Brajana Hojta Jija oštro je reagovao ministar odbrane Aleksandar Vulin, rekavši da je to svakako do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na Srbiju i njeno pravo da samostalno odlučuje. Vulin je naveo da ne zna kakav će biti stav državnog vrha povodom istupa Jija, ali da on lično smatra da to nije izjava prijatelja, niti čovjeka koji poštuje Srbiju.

Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je u međuvremenu izrazila sumnju u to da je izjava američkog zvaničnika tačno interpretirana u medijima.

