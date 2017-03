Vučić: Glasajte po savjesti

Premijer Aleksandar Vučić i predsjednički kandidat SNS pozvao je građane da izađu na izbore 2. aprila i da glasaju po savjesti.

Gostujući na Pink televiziji Vučić je oštro reagovao na kritike zbog toga što je doveo bivšeg kancelara Gerharda Šredera u Beograd 24. marta.

“Doveo sam čovjeka koji je najveći reformator i koji je samo o tome govorio, ali i ja sam, i drugi, s govornice na obilježavanju tog dana pred tim istim Šrederom govorio o agresiji 1999”, naveo je Vučić.

Podsjetio je da je on uveo taj dan u spisak važnih datuma, da je prije toga bio obilježavan jedva s nekim cvijetom i gotovo krišom, te da su neki to zvali bombardovanjem, a on nazvao agresijom.

“Nemoj oni da mi drže predavanje o patriotizmu. A, i na kritike da sam bio u SAD na tribini Klinton fondacije kažem da sam tamo išao da branim interese Srbije, jer se oni brane ne samo kada je lako, već naprotiv kada je teško to učiniti”.

Sve što možemo da radimo to i činimo, sarađujemo i sa EU, sa Rusijom, sa Kinom, sa svima gdje imamo svoje interese i svi znaju da smo pouzdan partner, ocijenio je premijer, navodeći da nam je Kina spasla Železaru, a da i sada u Smederevu ljudi rade i ne samo tu, nego i u finskoj fabrici koja zapošljava 1.600 ljudi, a zaposliće ih još hiljadu.

Kako je rekao, svako ima pravo da iznese svoje mišljenje da li je za NATO ili ne, ali on smatra da vojnu neutralnost treba ljubomorno da čuvamo.

“Taj sam stav iznio i u Briselu, isto i u Moskvi, i danas…Naša politika je da srpska vojska bude snažna”, dodao je premijer i ponovio da hoćemo dobru saradnju sa svima, ali da vojnu neutralnost ljubomorno čuvamo.

Vučić je na kraju gostovanja na TV Pink pozvao građane da izađu na izbore i da glasaju po svojoj savjesti.

Rekao je da ne može da zna da li će biti drugog kruga, ali da može da garantuje da će, ako bude izabran za predsjednika, raditi odgovorno.

(Tanjug)