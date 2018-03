Vučić: Dobrosusjedski odnosi u interesu srpskog naroda u Srpskoj i BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na sastanku sa srpskim članom Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem da su dobri odnosi Srbije i BiH od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, ali i za ekonomski napredak zapadnog Balkana.

“Srbija je opredeljena za najbolje političke i ekonomske odnose sa BiH, jer su takvi dobrosusedski odnosi u interesu srpskog naroda u Republici Srpskoj i BiH”, naglasio je Vučić.

Ivanić je “izrazio uvjerenje i nadu, ali i prijedloge za konkretna rješenja otvorenih pitanja, posebno pitanja problema granice između Srbije i BiH”, saopšteno je iz Pres-službe predsjednika Srbije.

Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da se očekuje isti pristup međunarodnih institucija i za Kosovo i za Republiku Srpsku.

Ivanić je naglasio da međunarodne institucije moraju biti svjesne činjenice da ako negdje prave izuzetak taj izuzetak ne može biti ograničen, nego će se primjenjivati i drugdje.

“Očekujemo isti pristup. Nije to samo Republika Srpska. Imate Kataloniju i cijeli niz drugih stvari. Ako to nećete, onda ne možete to primjenjivati na Kosovu”, rekao je Ivanić novinarima nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ivanić je napomenuo da je protivnik priče – “ako izgubimo Kosovo, onda ćemo tražiti Republiku Srpsku”.

“Mislim da to znači ili jedno ili drugo. Valjda je logično da možemo kazati – da, hoćemo da stvari na Kosovu budu onakve kakve su po Ustavu Srbije, a u Republici Srpskoj kakve su po Ustavu BiH. Mislim da bi to bio najveći nacionalni interes”, rekao je Ivanić.

Odgovarajući na pitanje da li situacija na Kosmetu može da utiče na BiH, Ivanić je rekao da srpski narod u BiH ima Republiku Srpsku.

“To je okvir koji smo mi u svim događanjima uspjeli izboriti i to je vrlo širok okvir. Suštinski život se, ipak, odvija u Republici Srpskoj, a na nivou BiH postoji nekoliko tih zajedničkih funkcija i nama ta dejtonska pozicija odgovara”, rekao je Ivanić.

Komentarišući dijalog Beograda i Prištine i normalizaciju odnosa, Ivanić je rekao da mu je teško da bude sudija, ali da misli da je preduslov za otvaranje nekog ponovnog dijaloga, koji bi imao kakav-takav stepen povjerenja, jasniji i precizniji stav međunarodnih institucija.

On je rekao da stav međunarodnih institucija više ne smije biti neutralan kao što je često slučaj, nego moraju jasnije reći na koga konkretno i prvo misle kada kažu da “pozivaju sve strane”.

“Mislim da je to preduslov – neki direktniji odnos, a ne izjednačavanje strane koja je po svemu, koliko znam, uradila sve što je sadržano u Briselskom sporazumu i druge koja to nije uradila. Nije fer, pošteno, ni normalno reći da je to manje-više isto”, ocijenio je Ivanić.

On je istakao da je bez nekog napora međunarodnih institucija nerealno u ovakvim uslovima očekivati odjednom preko noći neki mir, sklad, ljubav, idilu.

“Vrlo je jasno da je stanje u ovom trenutku vrlo komplikovano i teško”, rekao je Ivanić.

(Srna)